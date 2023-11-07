ВИДЕО ⟩ Дочь Айво Петерсона протестует перед зданием суда: тяжело, но как-то жить надо

Утром во вторник перед Харьюским уездным судом прошла демонстрация в поддержку Айво Петерсона. К зданию суда с плакатом пришла и его дочь. «Надеюсь, его освободят, он мой отец!», - говорит она.
В начале марта этого года Полиция безопасности задержала Айво Петерсона. Находящемуся под стражей Петерсону предъявлено обвинение в государственной измене.
Во вторник утром в Харьюском уездном суде состоялось закрытое судебное заседание. Несмотря на это, десятки людей, которых привезли на автобусах из Тарту и Нарвы, вышли на демонстрацию в поддержку Петерсона. «Айво - борец за мир», «Правосудие осуществляется только судом», «Да здравствует Эстония!» - все это было написано на их плакатах.
В случае признания виновным в государственной измене суд может наказать от шести до 20 лет или пожизненным заключением.
Среди прочих с плакатом «Свободу дорогому отцу!» стояла и дочь Петерсона - Хелис.
«Ничего хорошего сказать не могу, очень грустно. Тяжело, но надо как-то жить... - говорит Хелис. - Надеюсь, его освободят, он мой отец!»
Согласно обвинительному заключению, с октября 2022 года по 10 марта 2023 года Петерсон и Дмитрий Роотси, ведущий член движения «Коос», сознательно и организованно, на основании инструкций, полученных из РФ, оказывали помощь России и лицам, действовавшим от имени российских властей в ненасильственных действиях против независимости, самостоятельности и территориальной целостности Эстонской Республики.