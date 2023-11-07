Вт, 7.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Законы физики больше не действуют? Смотрите, что творит канадская пара фигуристов

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Канадские фигуристы произвели фурор своим выступлением.
Канадские фигуристы произвели фурор своим выступлением. Фото: SEBASTIEN SALOM-GOMIS

Этой осенью канадская пара танцев на льду Мари-Жад Лорио – Ромен Ле Гак произвела фурор в мире фигурного катания, а их произвольная программа бросает вызов законам физики.

Как и в случае с фокусами, конечно же, нужно знать, что скрывается за трюком. А именно, Лорио обхватывает спину своего партнера левой рукой и удерживает себя в горизонтальном положении несколько секунд. Понятно, что такой номер требует от пары очень хорошей физической формы. Можно добавить, что впечатляет вся программа от начала идо конца.

На соревнованиях Challenger Series, прошедших в Будапеште в октябре, канадская танцевальная пара заняла второе место.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх