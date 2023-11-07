Законы физики больше не действуют? Смотрите, что творит канадская пара фигуристов

Как и в случае с фокусами, конечно же, нужно знать, что скрывается за трюком. А именно, Лорио обхватывает спину своего партнера левой рукой и удерживает себя в горизонтальном положении несколько секунд. Понятно, что такой номер требует от пары очень хорошей физической формы. Можно добавить, что впечатляет вся программа от начала идо конца.