Холодный душ с Запада, Зеленский до победы и новый путь для грабежа. Обзор событий в Украине

В частности, президент Украины еще раз, в присутствии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о территориальных уступках: «Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого».

Он пояснил: «Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы же для себя сделали выводы».

Выборам пока не быть

Также Зеленский внес окончательную ясность в вопрос о проведении выборов в Украине во время войны. В вечернем видеообращении 6 ноября он довольно жестко отреагировал на участившиеся рассуждения украинских и зарубежных политиков на эту тему.

«Я считаю, что сейчас не время для выборов. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины», - заявил президент.