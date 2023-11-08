Холодный душ с Запада, Зеленский до победы и новый путь для грабежа. Обзор событий в Украине

На фоне продолжающегося оптимизма официальной пропаганды по поводу успехов ВСУ на фронте получить холодный душ от западных СМИ было больно. Зеленский закрыл тему с выборами. Россия строит новые пути для вывоза награбленного из Украины. Эти темы были в центре внимания в Украине последние семь дней, пишет украинский журналист Сергей Гармаш.
Минувшая неделя была для украинцев холодным душем. Так совпало или кто-то на это и рассчитывал, но граждане Украины практически одновременно узнали и о том, что война перешла в затяжную стадию, и то, что окружение их президента считает Зеленского человеком, оторванным от реальности.
Речь идет об интервью главкома ВСУ Валерия Залужного в журнале The Economist и статье о президенте Зеленском в журнале Time. На фоне продолжающегося оптимизма официальной пропаганды по поводу успехов ВСУ на фронте, это было больно.
Новость о «выгодной для РФ позиционной войне», которая стала уже свершившимся фактом, и пораженческой (оказывается!) атмосфере в Офисе украинского президента, развеяла психологические перспективы скорой победы и резко создала ощущение беспросветности тех мрака смерти и неопределенности, в которых украинцы живут уже почти два года.
Но самое неприятное, что все эти горькие пилюли граждане Украины получили от зарубежных СМИ. Тот факт, что для внутренней аудитории у власти одна правда, а для иностранной – другая, задел, пожалуй, сильнее всего.
Ни советники Зеленского, которые делились с корреспондентом Time «интимными подробностями» реальной атмосферы в Офисе президента, ни главком Залужный никогда не обращались с описанием существующих проблем к тому, кого эти проблемы непосредственно касаются: к украинскому народу.
Они апеллировали исключительно к Западу, который, получается, сегодня способен больше влиять на ситуацию в Украине, чем собственный народ. И это показывает опасный факт отдаления власти и народа друг от друга в воюющей стране. Результатом вышеупомянутых публикаций можно также считать возникший кризис доверия к властям: и военным, и гражданским.
Простой факт: в одном из наиболее влиятельных СМИ, «Украинской правде», на основе данных Генштаба ежедневно обновляется счетчик потерь российской армии в Украине. На сегодня количество убитых оккупантов обозначено там более чем в 307 тысяч россиян. А Залужный в своей колонке в The Economist оценивает потери России всего в 150 тысяч.
В общем, внутриполитический ущерб от информационных бомб минувшей недели достаточно велик. Но, с другой стороны, сделав явными реальные проблемы в государстве и на фронте, эти публикации дают шанс объективно оценить обстановку и адекватно реагировать на нее. Ведь шок пройдет, а знание останется.
Вопрос только в том, смогут ли этот шанс реализовать: Зеленский - относительно своего окружения; Запад – относительно адекватных поставок вооружений; и украинский народ – относительно реальной мобилизации сил для победы, а не просто развращающей бездействием «веры в ВСУ», к которой призывает государственная пропаганда.
Ну и еще один факт, который должен охладить злорадство недоброжелателей Украины на Западе, вспыхнувшее в результате этих резонансных публикаций. Цитата Залужного: «Если вы посмотрите на учебники НАТО и на математические расчеты, которые мы делали [при планировании контрнаступления], то четырех месяцев должно было хватить, чтобы дойти до Крыма, воевать в Крыму, вернуться из Крыма и снова пойти туда и обратно».
Факт в том, что провал (относительный) контрнаступления, планировавшегося по учебникам НАТО и с помощью советников НАТО, показал неадекватность современной войны: в первую очередь - военной машины НАТО. А это означает, что Путин видит свое военное преимущество перед странами блока и не преминет им воспользоваться, как только паритет сил в Украине нарушится в его пользу.
Точки расставлены
Еще одним открытием, впрочем, не таким уж неожиданным, но впервые озвученным на таком высоком уровне, стала цитата из интервью с Залужным в The Economist: «Ход контрнаступления подорвал надежды Запада на то, что Украина сможет использовать его, чтобы продемонстрировать, что войну невозможно выиграть, и таким образом изменить расчеты Владимира Путина, заставив российского президента сесть за стол переговоров».
Оказывается, Запад видел целью контрнаступления ВСУ не освобождение территории Украины, а побуждение Путина к переговорам. Понятно, что такие переговоры могли вестись только на компромиссной основе. И понятно, что Путин не мог просто уйти из Украины, после того как оккупированные им земли уже включены в состав РФ на уровне Конституции.
Как тогда это соотносится с неоднократными заявлениями Зеленского и даже его официальным президентским указом о невозможности переговоров с Россией, пока в ней правит путинский режим? А декларирование видением победы освобождение всей территории в международно- признанных границах?
Конечно, указ можно отменить, но границы? А если «компромиссно» оставить хотя бы часть территории под оккупацией – разве это не заморозка конфликта с его неминуемой последующей расконсервацией?
Как бы там ни было, но публикации в The Economist и Time произвели и положительный эффект. Во-первых, они вернули войну в Украине на первые полосы мировых СМИ, разделив их с событиями на Ближнем Востоке. А во-вторых, они заставили Зеленского расставить точки над І в некоторых болезненных вопросах, что уменьшило их количество.
В частности, президент Украины еще раз, в присутствии председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, заявил, что Украина не будет вести переговоры с Россией о территориальных уступках: «Чтобы мы сейчас сели с Россией разговаривали и что-то ей отдавали – не будет такого».
Он пояснил: «Мы не имеем права опускать руки. Какая альтернатива? Что, надо отдать треть нашего государства? Это же будет только начало. Мы же знаем, что такое замороженный конфликт, мы же для себя сделали выводы».
Выборам пока не быть
Также Зеленский внес окончательную ясность в вопрос о проведении выборов в Украине во время войны. В вечернем видеообращении 6 ноября он довольно жестко отреагировал на участившиеся рассуждения украинских и зарубежных политиков на эту тему.
«Я считаю, что сейчас не время для выборов. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, которые способны ставить точки и давать обществу все необходимые ответы, чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины», - заявил президент.
Можно говорить совершенно точно, со ссылкой на социологию, что подавляющее большинство населения поддерживает точку зрения Зеленского в этом вопросе. «Ресурс государства, ресурс бюджета, ресурс нашего внимания и эмоций, ресурс наших усилий - все это нужно для нашей победы. Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на мостовую и ремонты улиц, а на помощь обороне».
Так и надо. «Все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее» - эти слова президента отражают логику украинцев. Поэтому вопрос выборов во время войны, в условиях оккупации трети территории страны, действительно можно считать закрытым.
Мост повышенной опасности
В заключение нашего обзора о делах более приземленных. Пока в верхних политических слоях и Украины, и Запада кипят страсти, Россия тихо, но планомерно, продолжает грабить оккупированные территории.
Показательным в этом плане стало интервью российскому агентству «Новости» главы оккупированной администрации Запорожской области Евгения Балицкого. Российский ставленник рассказал о начале строительства железной дороги, которая соединит Ростов-на-Дону с оккупированным Крымом. А дальше оцените «красоту игры» сами.
«Построив железнодорожную ветку, хотя бы одну колею, без электрической тяги, пусть она будет тепловозная, но мы решим задачи военных. И самое главное - решается вопрос вывоза зерна на континент, вывоза железной руды, лома, угля и многих элементов, которые нам сегодня надо связать с большой землей. Потому что ездить через Крымский мост не только далеко: сегодня мост является еще и объектом повышенной опасности», — заключил Балицкий.
В этой цитате, как писал классик, прекрасно всё: и то, что строительство решает задачи военных; и то, что Крымский мост стал объектом повышенной опасности; и тот факт, что главное для гауляйтера Балицкого - вывоз с оккупированной части Запорожской области в Россию награбленного украинского зерна, руды, лома, угля.
Справка об авторе
Сергей Гармаш – украинский журналист и писатель. Родился в г. Енакиево Донецкой области. Закончил Институт журналистики Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Работал корреспондентом Енакиевской независимой газеты «Панорама» (1991—1993);
редактором Енакиевского городского радио (1993–1996);
корреспондентом Радио «Свобода» в Донецкой области (1996–2004);
корреспондентом Интерфакс-Украина в Донецкой области (2001–2003).
С 2002 года – главный редактор интернет-издания «ОстроВ».
В мае 2014 года переехал в Киев.
С 9 июня 2020 года представлял Донецкую область в Трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на востоке Украины.
Лауреат премии имени Герда Буцериуса «Свободная пресса Восточной Европы» и кавалер ордена «За заслуги» III степени за весомый личный вклад в развитие украинской журналистики, многолетний добросовестный труд и высокое профессиональное мастерство.