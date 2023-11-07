Ребенок прямо у школы угодил под колеса машины: на том же месте год назад произошло похожее ДТП

В понедельник, после окончания школьных занятий, около 13.30, на Таллиннской улице в Раквере произошел несчастный случай со счастливым финалом, когда девятилетнего школьника сбила машина. В непосредственной близости от учебного корпуса Раквереской школы Вабадузе есть несколько пешеходных переходов, но мальчик выскочил на дорогу между переходами и был сбит автомобилем Škoda Fabia, которым управлял 64-летний мужчина.
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Директор школы Рийна Вейденбаум подтвердила, что все закончилось благополучно - мальчик уже во вторник пришел в школу. «В этой истории удалось отделаться большим испугом, - сказал она со вздохом. - И именно в тот день у нас в школе был урок, на котором мы говорили об отражателях, поведении на улице. Сейчас в школе как раз проходит неделя отражателей, и мы уделяем особое внимание дорожному движению».