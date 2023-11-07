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Ребенок прямо у школы угодил под колеса машины: на том же месте год назад произошло похожее ДТП

Айвар Ояперв
, журналист
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Вероятно, ребенок выбежал на дорогу с парковки. Один пешеходный переход виден на заднем плане, другой - за спиной фотографа.
Вероятно, ребенок выбежал на дорогу с парковки. Один пешеходный переход виден на заднем плане, другой - за спиной фотографа. Фото: Ain Liiva

В понедельник, после окончания школьных занятий, около 13.30, на Таллиннской улице в Раквере произошел несчастный случай со счастливым финалом, когда девятилетнего школьника сбила машина. В непосредственной близости от учебного корпуса Раквереской школы Вабадузе есть несколько пешеходных переходов, но мальчик выскочил на дорогу между переходами и был сбит автомобилем Škoda Fabia, которым управлял 64-летний мужчина.

Директор школы Рийна Вейденбаум подтвердила, что все закончилось благополучно - мальчик уже во вторник пришел в школу. «В этой истории удалось отделаться большим испугом, - сказал она со вздохом. - И именно в тот день у нас в школе был урок, на котором мы говорили об отражателях, поведении на улице. Сейчас в школе как раз проходит неделя отражателей, и мы уделяем особое внимание дорожному движению».

Учебный корпус школы на Таллиннской улице расположен недалеко от пересечения двух оживленных улиц. Пешеходные переходы размечены и освещены, но без происшествий все равно не обходится, например, год назад, 25 ноября, там же, но на пешеходном переходе, был сбит машиной восьмилетний мальчик, который, по словам водителя, внезапно выскочил на дорогу из-за столба, закрывавшего видимость.

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