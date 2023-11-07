Названы самые дружественные к семье работодатели, особого признания удостоился один эстонский вуз

Министр социальной защиты Сигне Рийсало во вторник назвала 20 работодателей, которые были отобраны из рекордного числа (160), кандидатов на участие в программе развития, предусматривающей присвоение знака дружественного к семье работодателя. По ее словам, большой интерес образовательных и попечительских учреждений и вместе с тем малая представленность неправительственных организаций указывают на проблемы этих областей с позиции работодателей, сообщила пресс-служба министерства.
Спустя много лет в этом году в программе присвоения знака дружественного к семье работодателя Министерства социальных дел начинают новый «полет» организации, которые будут шлифовать свои процессы, организационную культуру и деятельность под началом менторов для того, чтобы становиться более дружественными к семьям и работникам. В нынешнем году заявки на участие в бесплатной основательной программе развития подало рекордно большое число заинтересованных как из частного, так и из государственного сектора. Особенно доминировали учреждения, ведущие деятельность в сфере образования и в социальной сфере.
По словам Рийсало, примечательно, что среди кандидатов было мало неправительственных организаций, которые являются очень важным партнером при решении общих проблем в обществе. «У нас есть влиятельные неправительственные организации, обладающие хорошими лидерскими навыками. Я надеюсь, что они будут все больше позиционировать себя в том числе в качестве работодателей, и что в последующие годы в программе будет больше участников из этого сектора», - сказала министр социальной защиты.
Партнер программы присвоения знака дружественного к семье работодателя Аве Лаас из объединения Targa Töö Ühing говорит, что при выборе новых участников программы оценочная комиссия исходила из баланса различных организаций и их ожидаемого влияния. «Заявки прислало действительно большое число разных организаций из частного и государственного секторов. Радостно видеть, что дружественность к семьям и работникам не считается темой, касающейся только лишь офисных работников, - интерес проявляют организации, предоставляющие услуги, где работают по найму работники передовой линии, а также производственные предприятия», - отметила Лаас.
На состоявшемся во вторник мероприятии по награждению дружественных к семье работодателей финального Золотого уровня была удостоена Академия МВД. «Дружественные к семьям и работникам организации оказывают влияние не только на работников или самих себя. То же самое справедливо и в случае Академии МВД, преподаватели которой дают молодежи образование в тех сферах, которые влияют на нашу безопасность, - подчеркнула Рийсало. - Помогая работнику согласовывать семейную и трудовую жизнь, обеспечивая гибкость и поддерживая работника, работодатели тем самым создают ценность для всего общества. Они помогают сокращать затраты на психическое здоровье членов общества и способствуют предприимчивости людей, что в более широком понимании является также основой успеха нашего государства», - продолжила она.
Участниками направленной на развитие программы присвоения знака дружественного к семье работодателя стали и знак нового участника получили Эстонская касса по безработице, Таллиннский департамент образования, Сауэская государственная гимназия, Eesti Raudtee AS, Reitan Convenience Estonia AS, Coop Pank AS, Finnair Business Services OÜ, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, Vastseliina Hooldekodu OÜ, Bioforce OÜ, Balti Spoon OÜ, Telia Eesti AS, gotoAndPlay OÜ, Stebby OÜ, Ericsson Eesti AS, Tallink Grupp AS, Tallinna Vesi AS, Государственная канцелярия, Smartecon OÜ и Nefab Packaging OÜ.
Программой присвоения знака дружественного к семье работодателя руководит Министерство социальных дел, а спонсирует программу Европейский социальный фонд. Следующий тур подачи заявок на участие в программе состоится в 2024 году.