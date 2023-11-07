Названы самые дружественные к семье работодатели, особого признания удостоился один эстонский вуз

Спустя много лет в этом году в программе присвоения знака дружественного к семье работодателя Министерства социальных дел начинают новый «полет» организации, которые будут шлифовать свои процессы, организационную культуру и деятельность под началом менторов для того, чтобы становиться более дружественными к семьям и работникам. В нынешнем году заявки на участие в бесплатной основательной программе развития подало рекордно большое число заинтересованных как из частного, так и из государственного сектора. Особенно доминировали учреждения, ведущие деятельность в сфере образования и в социальной сфере.

По словам Рийсало, примечательно, что среди кандидатов было мало неправительственных организаций, которые являются очень важным партнером при решении общих проблем в обществе. «У нас есть влиятельные неправительственные организации, обладающие хорошими лидерскими навыками. Я надеюсь, что они будут все больше позиционировать себя в том числе в качестве работодателей, и что в последующие годы в программе будет больше участников из этого сектора», - сказала министр социальной защиты.