Названы самые дружественные к семье работодатели, особого признания удостоился один эстонский вуз

Участниками направленной на развитие программы присвоения знака дружественного к семье работодателя стали и знак нового участника получили Эстонская касса по безработице, Таллиннский департамент образования, Сауэская государственная гимназия, Eesti Raudtee AS, Reitan Convenience Estonia AS, Coop Pank AS, Finnair Business Services OÜ, Ellex Raidla Advokaadibüroo OÜ, Vastseliina Hooldekodu OÜ, Bioforce OÜ, Balti Spoon OÜ, Telia Eesti AS, gotoAndPlay OÜ, Stebby OÜ, Ericsson Eesti AS, Tallink Grupp AS, Tallinna Vesi AS, Государственная канцелярия, Smartecon OÜ и Nefab Packaging OÜ.