Фото ⟩ Вырвали из рук живодера: полицейские спасли собаку

Владелец пытался ударить своего питомца, прищемить его дверью или, хватая его за шею, нанести физические увечья.

Патрульные полицейские Амон-Ре и Элен, а также помощник полицейского Кристо бросились на помощь, чтобы привлечь этого агрессивного человека к ответственности.

Ляэне-Харьюское отделение полиции поблагодарило в соцсетях тех людей, которые замечают и сообщают в полицию о нуждающихся в помощи.

Кроме того, в полиции напомнили, что жестокое обращение с животным наказуемо в уголовном порядке, за подобное деяние предусмотрено денежное наказание или лишение свободы на срок до одного года.