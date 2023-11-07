Шумный день в суде: Дональд Трамп дал показания по делу о мошенничестве

В какой-то момент судья Артур Энгорон сказал адвокатам Трампа, чтобы они обуздали своего клиента, и даже предложил им отвести его в конец зала и объяснить правила.

Трампа и двух его старших сыновей обвиняют в мошенническом завышении стоимости их империи недвижимости. Сам бывший президент - и главный претендент на пост кандидата от республиканцев на следующих выборах - называет дело политически мотивированным.

Трамп и его сторонники заявляют, что чередой судебных преследований его противники пытаются помешать его возвращению в Белый дом в 2025 году.

На кону в Нью-Йорке стоит будущее семейного бизнеса в сфере недвижимости, который привел Трампа к богатству, славе и, в конечном счете, в Белый дом.

Генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс утверждает, что в своих ежегодных отчетах о финансовом состоянии Трамп завышал стоимость своих активов на 3,6 млрд долларов в год, чтобы обмануть банки и страховщиков и заставить их предоставить ему более выгодные условия по кредитам и страховым полисам.

Она утверждает, что благодаря этой схеме бывший президент получил «незаконную прибыль» в размере 250 млн долларов.

Сами банки ранее заявляли, что у них нет претензий к Трампу.

Никто не разбирается в недвижимости так, как он, заявил Трамп, а банки знали, что делали. Судья предвзят, судебный процесс - фарс, а дело против него безумно, сказал Трамп, повысив голос.