Полиция раскрыла детали страшной аварии, в которой погибли отец и ребенок

По словам руководителя службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, по предварительным данным, легковой автомобиль Volkswagen Touran двигался по Хара-теэ, из Пудисоо в сторону Хара, когда столкнулся с незакрепленной опорой подъемного устройства грузовика Scania, который ехал навстречу. Почему и как опора отцепилась во время движения, будет установлено в ходе уголовного расследования.