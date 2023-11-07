Полиция раскрыла детали страшной аварии, в которой погибли отец и ребенок

Вчера, 6 ноября, в 16.40 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в волости Куусалу в Харьюмаа, где произошло столкновение легкового автомобиля и грузовика. Сегодня полиция раскрыла детали трагической аварии, в котором погибли двое - отец и восьмилетняя дочь.
По словам руководителя службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсса, по предварительным данным, легковой автомобиль Volkswagen Touran двигался по Хара-теэ, из Пудисоо в сторону Хара, когда столкнулся с незакрепленной опорой подъемного устройства грузовика Scania, который ехал навстречу. Почему и как опора отцепилась во время движения, будет установлено в ходе уголовного расследования.
«В момент аварии в машине находились отец и трое его детей. Управлявший машиной 38-летний отец и сидевшая за ним восьмилетняя дочь скончались от полученных травм на месте происшествия, - уточнил Кирсс. - Находившиеся в машине 12-летний и девятилетний дети были доставлены в больницу, но, к счастью, они не получили серьезных физических повреждений».
Полиция выражает глубочайшие соболезнования близким погибших.