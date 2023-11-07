В Т1 въезжает феминистская повестка – на коляске

Рассказывает автор и руководитель музея колясок Алена Суржикова: «Мультимедийный проект "Равенство без границ: права женщин в США и Эстонии" - это выставка, путешествующая по разным городам Эстонии, а также серия радиопередач на Радио 4 и публикации как в классических СМИ, так и в социальных сетях. Основная цель проекта – осветить положение женщин в Эстонии и США с XIX века до наших дней. Основные темы выставки — это доступ к образованию и возможность выбора профессии, отношение к женщинам в общественной и политической жизни, а также общее положение прав женщин в Эстонии и США".

Алена Суржикова дает интервью Радио 4 на открытии выставк и в музее колясок в поселке Кяру. Фото: Сергей Трофимов

В США женщины начали бороться за свои права еще в начале XIX века. Первая волна организованного феминизма в Соединенных Штатах началась с конференции о правах женщин в 1848 году. Она рекламировалась как «съезд для обсуждения социального, гражданского и религиозного положения и прав женщин» и проводилась в Уэслианской часовне в Сенека-Фолсе, штат Нью-Йорк.

Лилли Субург. Фото: Wikimedia Commons