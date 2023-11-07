В Т1 въезжает феминистская повестка – на коляске

В торговом центре Т1 Mall of Tallinn завтра, 8 ноября, в 16:00 открывается выставка об истории прав женщин в США и Эстонии. Организаторы выставки - музей колясок (Käru Muuseum) и НКО Lasnaidee. Выставка будет гостить в крупнейшем таллиннскои молле до 8 декабря. Вход бесплатный.
Рассказывает автор и руководитель музея колясок Алена Суржикова: «Мультимедийный проект "Равенство без границ: права женщин в США и Эстонии" - это выставка, путешествующая по разным городам Эстонии, а также серия радиопередач на Радио 4 и публикации как в классических СМИ, так и в социальных сетях. Основная цель проекта – осветить положение женщин в Эстонии и США с XIX века до наших дней. Основные темы выставки — это доступ к образованию и возможность выбора профессии, отношение к женщинам в общественной и политической жизни, а также общее положение прав женщин в Эстонии и США".
В США женщины начали бороться за свои права еще в начале XIX века. Первая волна организованного феминизма в Соединенных Штатах началась с конференции о правах женщин в 1848 году. Она рекламировалась как «съезд для обсуждения социального, гражданского и религиозного положения и прав женщин» и проводилась в Уэслианской часовне в Сенека-Фолсе, штат Нью-Йорк.
В Эстонии же первые женские ассоциации стали возникать в конце XIX столетия. С них в нашей стране началось женское движение, направленное на расширение прав в области образования, занятости, досуга. В 1887 году первая в Эстонии профессиональная журналистка Лилли Субург опубликовала феминистский манифест «Слово сестрам». Под ее руководством в 1887 году также начал выходить журнал «Линда», который считался «первым литературно-актуальным журналом для эстонских женщин».
Полина Ляшева, руководитель проектов НКО «Ласнаидея» добавляет: «Это не первый наш опыт сотрудничества с Музеем колясок Алены Суржиковой и с торговым центром T1. Ранее мы уже вместе организовывали выставки и мероприятия. Я всегда поддерживаю идеи, направленные на проведение культурных мероприятий в Ласнамяэ. На выставке посетителей ждут исторические факты, предметы декора, фотографии. Много говорится о равноправии женщин, о феминизме. Выставка рассказывает, как менялась роль женщины в обществе с течением времени".
Открытие выставки состоится 8 ноября в 16-00 на втором этаже торгового центра T1 рядом с Kunstiruum. На открытии ожидаются представители Посольства США.
Выставку совместно организовали некоммерческое объединение Музей колясок Кяру и некоммерческое объединение Ласнаидея. Поддержку проекту оказывает Посольство США в Эстонии.