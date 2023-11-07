Представившийся сотрудником Полиции безопасности мошенник выманил у пожилой женщины крупную сумму

В понедельник полиция начала расследование двух случаев мошенничества, в одном из которых мошенник, позвонивший женщине, представился сотрудником Полиции безопасности, а в другом - полицейским.
76-летней женщине, проживающей в столичном районе Ласнамяэ, позвонили с неизвестного номера. Звонивший говорил по-русски и представился сотрудником Полиции безопасности, сообщил представитель Пыхьяской префектуры.
Звонивший сообщил, что в телефоне женщины установлен вирус, с помощью которого преступники хотят украсть деньги с ее банковского счета. Звонивший предложил женщине возможность установить на телефон программу, защищающую ее телефон. После этого на телефон женщины несколько раз присылались разные номера, и звонивший в итоге пояснил, что телефон тееперь находится под защитой.
Чуть позже женщине позвонил предполагаемый сотрудник службы безопасности Swedbank и сообщил, что мошенники собираются украсть деньги со счета. Разговор закончился тем, что предполагаемый сотрудник Swedbank сказал, что в итоге все в порядке. В действительности со счета женщины было украдено 6023 евро.
В другом случае мошенничества 62-летней женщине, проживающей также в Ласнамяэ, позвонили также с неизвестного номера. Звонивший представился сотрудником Департамента полиции и погранохраны и пояснил, что кто-то хотел взять кредит, используя данные женщины. Звонивший, представившийся полицейским, пояснил, что свяжет женщину с сотрудницей банка, которая побседует с ней дальше. Преполагаемая сотрудница банка попросила у женщины пин-коды, которые та сообщила мошенникам. Всего со счета женщины было украдено 4120 евро.