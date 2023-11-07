Представившийся сотрудником Полиции безопасности мошенник выманил у пожилой женщины крупную сумму

76-летней женщине, проживающей в столичном районе Ласнамяэ, позвонили с неизвестного номера. Звонивший говорил по-русски и представился сотрудником Полиции безопасности, сообщил представитель Пыхьяской префектуры.

Звонивший сообщил, что в телефоне женщины установлен вирус, с помощью которого преступники хотят украсть деньги с ее банковского счета. Звонивший предложил женщине возможность установить на телефон программу, защищающую ее телефон. После этого на телефон женщины несколько раз присылались разные номера, и звонивший в итоге пояснил, что телефон тееперь находится под защитой.

Чуть позже женщине позвонил предполагаемый сотрудник службы безопасности Swedbank и сообщил, что мошенники собираются украсть деньги со счета. Разговор закончился тем, что предполагаемый сотрудник Swedbank сказал, что в итоге все в порядке. В действительности со счета женщины было украдено 6023 евро.