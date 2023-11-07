Фото ⟩ Из России в Эстонию пытались нелегально провезти почти 50 килограммов косметических средств

При проверке автомобиля гражданина Латвии в багажнике было обнаружено несколько сумок с различными косметическими средствами, которые нарушитель оставил незадекларированными, сообщили во вторник в Псковской таможенной службе.

Гражданин Латвии заявил, что 245 различных косметических средств предназначались в подарок друзьям, работающим в салонах красоты. Однако таможенники не поверили этой истории.

Конфискованная косметика. Фото: Venemaa toll/Telegram