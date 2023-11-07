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Фото ⟩ Из России в Эстонию пытались нелегально провезти почти 50 килограммов косметических средств

Арвед Брейдакс
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Конфискованная косметика.
Конфискованная косметика. Фото: Venemaa toll/Telegram

Российские таможенники на пограничном переходе Куничина Гора обнаружили в багаже направлявшегося в Эстонию ​​гражданина Латвии 49 килограммов незадекларированной косметики, которую он планировал позже провезти в Евросоюз через погранпереход Койдула.

При проверке автомобиля гражданина Латвии в багажнике было обнаружено несколько сумок с различными косметическими средствами, которые нарушитель оставил незадекларированными, сообщили во вторник в Псковской таможенной службе.

Гражданин Латвии заявил, что 245 различных косметических средств предназначались в подарок друзьям, работающим в салонах красоты. Однако таможенники не поверили этой истории.

Конфискованная косметика.
Конфискованная косметика. Фото: Venemaa toll/Telegram

Поскольку товар не был задекларирован на таможне, в отношении задержанного начали производство об административном правонарушении. Товар был конфискован и отправлен на проверку.

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