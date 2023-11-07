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Изменения в законодательстве ограничат деятельность мошеннических интернет-магазинов

BNS
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Изменения в законе осложнят жизнь интернет-мошенникам. Иллюстративное фото.
Изменения в законе осложнят жизнь интернет-мошенникам. Иллюстративное фото. Фото: Mikhail Nilov / Pexels

На заседании Рийгикогу во вторник были приняты поправки к Закону о налоге с оборота, которые усилят борьбу с мошенничеством в трансграничной электронной торговле.

Закон возлагает на поставщиков платежных услуг обязанность хранить данные о получателях трансграничных платежей и передавать их в налоговый орган один раз в квартал, если общее количество платежей на одного получателя превышает 25 платежей в квартал.

Налоговые органы передают данные в центральную электронную платежную инфосистему Европейского союза.

Закон связан с директивой Европейского союза, которая должна быть принята и реализована государствами-членами со следующего года.

За принятие закона проголосовал 71 член Рийгикогу, против - 14.

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