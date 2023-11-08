Вчера, 8 ноября, на кухню Rus.Postimees заходил регулярный колумнист нашего издания, признанный специалист по регионалистским и сепаратистским движениям в России и не только - философ и публицист Вадим Штепа. Мы поговорили о выгодах, которые может принести этой части света конец государственного образования под названием Российская Федерация.
«На кухне» ⟩ От распада России выиграют все, разве что Эстония вряд ли будет возвращать Ивангород, считает публицист Вадим Штепа
Вадим Штепа (1970) – философ, публицист, специалист по российскому регионализму, глобальному Северу, циркумполярной зоне, главный редактор журнала «Регион-эксперт». Постоянный автор сайта Гарри Каспарова, Русского Журнала и других медиа. Идеолог и активист карельской культурно-политической автономии. После обвинений в экстремизме и личных угроз со стороны главы республики был вынужден в 2015 году эмигрировать из России. Проживает в Таллинне.
- Существует проблема разрыва между тем, что Россия называется федерацией, и тем, что в действительности она является унитарным государством. Война обостряет риски изменений, которые для кого-то лишь мечты на диване, а для кого-то – реальное окно возможностей. Есть ли все-таки перспектива распада этого государственного образования и каковы его предпосылки?
- Мне вспоминается метафора, которая возникла в начале этой войны: Россия – «Титаник», Украина – айсберг, с которым столкнулась Россия. С началом этой войны она сильно пошла трещинами. Может, они не очень заметны внутри самой России, потому что политические движения там фактически запрещены, но в кругах политической эмиграции, которая идет уже 10 лет и особенно выросла за минувший год, мы наблюдаем колоссальный рост регионалистских движений. На самом деле я полагаю, что к этому давно все шло. Россия как империя дважды распадалась в XX веке, но оба раза приходил вождь, делавший ставку на ее возрождение.
Есть надежда, что бог троицу любит, и в третий раз России суждено распасться окончательно. Ведь всякий раз, когда империя возрождается, она начинает угрожать окружающему миру, а не только подавлять собственное население. И с этим ответственным политикам всего мира придется что-то делать. Потому что певцы империи делают вид, что жмут ядерную кнопку на сцене, а сама риторика ядерных угроз становится мейнстримом…
- Ты имеешь в виду эти чудовищные выступления Шамана, где он жмет кнопку, и срабатывает пиротехника. Выглядит вместе с тем бутафорски, и это принципиальная угроза, потому что можно заиграться. Многих пугает распад: десятилетиями работала путинская пропаганда, основанная на идее единства – чего стоит даже название фейковой партии «Единая Россия». Насколько этот страх обоснован? И что можно ему противопоставить?
Аналитики уже говорят о том, что риски сохранения России в ее прежнем виде начали превышать риски ее распада. Чем больше она становится унитарной и имперской, тем больше сторонников идеи, что отдельные образования, на которые распадется Россия, не будут представлять такой угрозы окружающему миру, какую несет сейчас это государство. Угроза – она оттого, что в Кремле сидит царь, охваченный мессианской идеей. В совке была коммунистическая, сейчас – обобщенно-имперская.
- Сейчас она просто реактивная, это восстановление Советского Союза в его «исторических» границах…
- Даже не Советский Союз, но и отсылки к Ивану Грозному, собиранию земель и так далее. Не столько советская, сколько «московская-третьеримская» мечта. У нас тут традиционные ценности, а запад погряз черт знает в чем…
- Да он просто «погряз», это уже непереходный глагол получается…
- Да-да. И вот если думать о перспективах окончательной дезинтеграции империи, то о каких страхах можно говорить? Наоборот, люди в каждом из регионов России, наконец, займутся развитием своих собственных земель. Ведь сейчас Россия за пределами кольцевой автодороги вокруг Москвы толком не развивается. Империя выкачивает ресурсы из колоний – Сибири, того же Севера, и перераспределяет, точнее, присваивает их. Распространенная страшилка кремлевской пропаганды – это «война всех против всех». Но зачем регионам воевать друг с другом? Томской области с Омской? Моей родной Карелии – с Архангельской области?
- Еще одно возражение звучит так: вот у России есть ядерное оружие. После распада страны оно в каких-то регионах останется, а в каких-то нет. Это причина потенциального конфликта.
- Мне оно кажется очень надуманным. Во-первых, если представить себе локальный конфликт, ядерная война абсурдна, так как она сметет того, кто нажмет на кнопку. Во-вторых, даже технически нажать на кнопку в том или ином регионе не получится, потому что штаб РВСН находится в Подмосковье (Одинцово-10 – засекреченный поселок, в котором находится центр управления РВСН - ракетными войсками стратегического назначения российской федерации, то есть пусковая кнопка ядерного арсенала РФ – прим. ред.). Это чисто московские страшилки в духе Латыниной.
- Например, Урал – становой хребет России, он хоть завтра готов от нее отделяться. Но ведь не все такие развитые. Что регионалисты думают о неравномерности развития регионов и что предполагается с этим делать?
- Видишь ли, что говорить о неравномерности: в Канаде тоже все неравномерно, там есть не особо освоенный Север, а есть сверхразвитый Монреаль. Проблема неразвитости регионов России – в том, что центр высасывает ресурсы. Сибирь и Дальний Восток живут не особо хорошо, Дальний Восток – тем более, сравни с Японией и Южной Кореей. А все потому, что это сырьевая кладовая, из которой Москва все забирает и оставляет только прожиточный минимум. Если бы Дальний Восток сам распоряжался своими богатейшими ресурсами, то он бы постепенно поднялся до уровня других «тихоокеанских тигров».
Так что все упирается в несправедливое распределение. На нем и держатся империи. Ведь и война в Украине имеет во многом экономическое происхождение. Москва возомнила, что она такая мощная и что ей море по колено, потому что она все прибрала к рукам. Но это же сосредоточение произошло за счет тотального ограбления. Забегая вперед: с точки зрения той же Эстонии что лучше – граничить с гигантской страной, которая тебя не видит, или с разными странами, такими как Ингрия (нелепо называемая Ленинградская область) и Псковская республика? Эстония будет с ними нормально экономически взаимодействовать.
- Звучит соблазнительно. Но есть, наконец, подспудно пропитанный советской пропагандой страх превращения в Африку. До 1960-х годов ее карта была двух цветов – британского и французского, а потом все разлетелось в разноцветие разных государств, а наружу повылезали племенные и религиозные конфликты. Если в России это невозможно, то по каким причинам?
- Всякий процесс деколонизации несет в себе определенные риски. Но всякое будущее несет риски. Это только путинская идея тотальной архаизации никаких рисков не несет – мы вернемся в прошлое, и там все будет надежно. Но это в итоге и есть самое рискованное, поскольку оно вообще не совместимо с современностью. Я бы сравнивал не с Африкой, а с ранними США. После обретения независимости там возникло множество штатов, которые не воевали между собой.
Да, потом была война Севера и Юга, но в первый век существования разных территориальных образований этой бывшей колонии не было никаких оснований, чтобы воевать между собой. Есть, конечно, наследие советских границ, которые проведены искусственно. Но ведь и в Европе многие границы проведены в этом смысле искусственно. Просто есть общий правовой стандарт, и делить тут территории нет никакого смысл.
- Ты уже упомянул Эстонию. Но на территории Ингрии находится сейчас Ивангород, который когда-то принадлежал Эстонии. При свободной Ингрии так вот его сразу и отдадут?
- Я не буду ничего решать за ингерманландцев, но я думаю, что они будут максимально заинтересованы в сотрудничестве с Эстонией, и судьба Ивангорода как-то решится. И потом, я не думаю, что Эстония в ее нынешнем виде так уж жаждет вернуть Ивангород. Я знаю, что в Эстонии есть проблемы с русскоязычным населением Нарвы, и прибавлять к ней уже совершенно русскоязычный регион – ну, не знаю…
- Возникает параллель к этому примеру добровольного ухудшения своей участи через контроль над проблемным регионом. В России есть Северный Кавказ, и недавние события в Дагестане показали, что там все не здорово. И дело не в чьем-то локальном антисемитизме, а в том, что это симптом внутренней нестабильности нынешнего российского порядка. Так ли это?
- Я полагаю, что дело здесь в ином. Осенью прошлого года в Дагестане были жесткие протесты против путинской мобилизации. Люди перекрывали трассы, были столкновения с полицией. Это тогда очень напугало Кремль. Поэтому им теперь подсовывают ложные приманки, чтобы отвлечь от решения проблем внутри республики. Выступления против мобилизации – это был, по сути, регионалистский протест. Дагестанцам нет смысла воевать за какой-то эфемерный «русский мир» в Украине, это абсурд. Поэтому подкинули идею, что евреи во всем виноваты. И смотри, какая подмена – им поставили ложную цель, и теперь вместо решения проблем своей республики они борются с виртуальным сионизмом!
- Можно ли сказать, что проблемы, нарастающие по краям этой сыплющейся империи и в итоге приведшие Россию в Украину, в конечном счете вернутся в границы империи, и конфликт из внешнеполитического превратится в гражданский?
- На примере Дагестана мы видим, что Кремль подменяет здоровые регионалистские лозунги своей этноконфессиональной чепухой. А если говорить об отмеченном тобой переносе, то ведь вспомни: Москва начала войну в Украине под предлогом «войны с фашизмом», хотя мы его наблюдаем как раз в исполнении Москвы. И против него неизбежно нарастает недовольство. В России оно не оформлено, однако люди, которые уехали, уже прямо о нем заявляют и его артикулируют. «Зачем нам кремлевская империя?» - так звучит этот вопрос.
Если говорить о позитивной перспективе, я бы хотел напомнить, что в свое время распались британская и испанская империи, и это не привело к исчезновению английской и испанской культуры. Наоборот, они стали разнообразнее. Как с «русским роком», который когда-то имел выраженный налет регионализма и очень обогатил русскую культуру своего времени. Так что дезинтеграция империи – это как раз путь к обогащению русской культуры!