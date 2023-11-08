«На кухне» ⟩ От распада России выиграют все, разве что Эстония вряд ли вернет себе Ивангород, считает публицист Вадим Штепа

Вадим Штепа на кухне Rus.Postimees. Фото: Eero Vabamägi/Postimees

Да, потом была война Севера и Юга, но в первый век существования разных территориальных образований этой бывшей колонии не было никаких оснований, чтобы воевать между собой. Есть, конечно, наследие советских границ, которые проведены искусственно. Но ведь и в Европе многие границы проведены в этом смысле искусственно. Просто есть общий правовой стандарт, и делить тут территории нет никакого смысл.

- Ты уже упомянул Эстонию. Но на территории Ингрии находится сейчас Ивангород, который когда-то принадлежал Эстонии. При свободной Ингрии так вот его сразу и отдадут?

- Я не буду ничего решать за ингерманландцев, но я думаю, что они будут максимально заинтересованы в сотрудничестве с Эстонией, и судьба Ивангорода как-то решится. И потом, я не думаю, что Эстония в ее нынешнем виде так уж жаждет получить Ивангород. Я знаю, что в Эстонии есть проблемы с русскоязычным населением Нарвы, и прибавлять к ней уже совершенно русскоязычный регион – ну, не знаю…

Флаг Ингрии и ЕС на фасаде Казанского собора в Петербурге в 2050 году. Эпизод 165 мультсерии «Масяня» Олега Куваева (2023). Фото: Скриншот youtube.com

- Возникает параллель к этому примеру добровольного ухудшения своей участи через контроль над проблемным регионом. В России есть Северный Кавказ, и недавние события в Дагестане показали, что там все не здорово. И дело не в чьем-то локальном антисемитизме, а в том, что это симптом внутренней нестабильности нынешнего российского порядка. Так ли это?