«На кухне» ⟩ Распад России: диван мечты или окно возможностей?

Обсудим с гостем проблему распада России как государственного образования и вопросы, которые чаще всего возникают в связи с этими предположениями. Как правило, сама эта тема часто объявляется нежизнеспособной или же набившей оскомину. Но не стоит забывать, что такое отношение - достаточный индикатор контропропанганды с ее всепогодным аргументом: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда».

Почему при всех рисках потенциальный распад Российской Федерации в ее нынешнем виде принесет не только облегчение ее соседям, но и приведет к большому количеству федеративных объединений на ее бывшей территории?

Каковы предпосылки такого распада в среднесрочной перспективы. Не являются ли антисемитские всплески в Дагестане на самом деле симптомом внутренней нестабильности и нарастающего пата в действиях российской верхушки?

Есть ли другие симптомы, которые могут в итоге отвлечь внимание России от Украины и уже без ее пока недостаточных усилий перевести войну в регистр гражданского конфликта?