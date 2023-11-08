«На кухне» ⟩ Распад России: диван мечты или окно возможностей?

Сегодня, 8 ноября, в 15 часов на кухню Rus.Postimees придет регулярный колумнист нашего издания, главный редактор интернет-медиа «Регион-эксперт», специалист по регионалистским (в пределе - сепаратистским) движениям в России и не только, философ и публицист Вадим Штепа.
Обсудим с гостем проблему распада России как государственного образования и вопросы, которые чаще всего возникают в связи с этими предположениями. Как правило, сама эта тема часто объявляется нежизнеспособной или же набившей оскомину. Но не стоит забывать, что такое отношение - достаточный индикатор контропропанганды с ее всепогодным аргументом: «Этого не может быть, потому что не может быть никогда».
Почему при всех рисках потенциальный распад Российской Федерации в ее нынешнем виде принесет не только облегчение ее соседям, но и приведет к большому количеству федеративных объединений на ее бывшей территории?
Каковы предпосылки такого распада в среднесрочной перспективы. Не являются ли антисемитские всплески в Дагестане на самом деле симптомом внутренней нестабильности и нарастающего пата в действиях российской верхушки?
Есть ли другие симптомы, которые могут в итоге отвлечь внимание России от Украины и уже без ее пока недостаточных усилий перевести войну в регистр гражданского конфликта?
Эти и другие вопросы - в нашей передаче с участием одного из наиболее знающих экспертов в вопросах регионального сепаратизма на территории обширного соседа.