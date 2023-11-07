Центристы нашли замену Мельдеру в совете ERR

Комиссия Рийгикогу по культуре решила представить парламенту предложение назначить новым членом совета Эстонской национальной телерадиовещательной корпорации (ERR) члена фракции Центристской партии Андре Ханимяги. Андре Ханимяги сменит на этом посту Тыниса Мельдера, полномочия которого истекли досрочно по причине ухода из фракции Центристской партии Эстонии.
В состав совета ERR входят члены Рийгикогу и признанные эксперты в области эстонского телерадиовещания. По предложению комиссии по культуре Рийгикогу назначает в совет по одному представителю из каждой фракции Рийгикогу до истечения полномочий созыва Рийгикогу, в также четырех членов из числа признанных экспертов в области эстонского телерадиовещания, чьи полномочия действительны пять лет.
Другими членами совета являются Раймонд Кальюлайд из фракции Социал-демократической партии, Валдо Рандпере из фракции Партии реформ, Марек Рейнаас из фракции «Ээсти 200», Прийт Сибуль из фракции «Отечества» и Варро Вооглайд из фракции EKRE. Членами совета из числа экспертов являются Пеэтер Эспак, Виктор Трасберг, Сулев Валнер и председатель совета Рейн Вейдеманн.
Проект рассматривается в одном чтении на пленарном заседании Рийгикогу. Для принятия постановления требуется большинство голосов Рийгикогу.