Центристы нашли замену Мельдеру в совете ERR

В состав совета ERR входят члены Рийгикогу и признанные эксперты в области эстонского телерадиовещания. По предложению комиссии по культуре Рийгикогу назначает в совет по одному представителю из каждой фракции Рийгикогу до истечения полномочий созыва Рийгикогу, в также четырех членов из числа признанных экспертов в области эстонского телерадиовещания, чьи полномочия действительны пять лет.