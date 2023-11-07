ГРАФИК ⟩ Банк Эстонии объяснил, почему в октябре упали цены

По данным Департамента статистики, уровень цен в Эстонии в октябре снизился на 0,4 процента по сравнению с предыдущим месяцем. За последние шесть месяцев общий уровень цен в Эстонии существенно не изменился. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года рост цен ускорился до 4,9 процента в октябре, поскольку в октябре прошлого года была введена компенсация расходов на электричество.
Цены упали по сезонным причинам, сообщают в банке. Осенью обычно дешевеют продукты питания и туристические услуги.
Например, из-за падения цен на фрукты, овощную и молочную продукцию потребительская продовольственная корзина подешевела на 1,1 процента по сравнению с сентябрем. Дальнейшее падение потребительских цен на продукты питания может стать более умеренным, поскольку цены на некоторые продовольственные товары на мировом рынке к настоящему времени уже прошли свою минимальную отметку.
Цены на энергоносители имеют тенденцию к снижению
Снижение цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ, стало одним из основных факторов замедления инфляции в этом году. Рыночная цена электроэнергии, которая в прошлом году достигла 174 евро за мегаватт-час, в октябре этого года стоила 87 евро. Однако по сравнению с летними месяцами природный газ подорожал, поэтому стоимость газового отопления, вероятно, начнет расти в ближайшие месяцы.
По данным Центрального банка, рост цен в последние месяцы этого года будет в пределах 4-5 процентов. По прогнозу Банка Эстонии, средний рост цен в 2023 году достигнет 9,4 процента. Рост цен, вызванный вступающими в силу в новом году налоговыми изменениями, может начать проявляться в ценах магазинов уже в ближайшие месяцы, если экономический спад в Эстонии не вынудит торговцев изменить свою ценовую политику. В следующем году Банк Эстонии прогнозирует замедление роста цен до 3,4 процента.