ГРАФИК ⟩ Банк Эстонии объяснил, почему в октябре упали цены

Цены упали по сезонным причинам, сообщают в банке. Осенью обычно дешевеют продукты питания и туристические услуги.

Например, из-за падения цен на фрукты, овощную и молочную продукцию потребительская продовольственная корзина подешевела на 1,1 процента по сравнению с сентябрем. Дальнейшее падение потребительских цен на продукты питания может стать более умеренным, поскольку цены на некоторые продовольственные товары на мировом рынке к настоящему времени уже прошли свою минимальную отметку.

Цены на энергоносители имеют тенденцию к снижению

Снижение цен на энергоносители, особенно на электроэнергию и газ, стало одним из основных факторов замедления инфляции в этом году. Рыночная цена электроэнергии, которая в прошлом году достигла 174 евро за мегаватт-час, в октябре этого года стоила 87 евро. Однако по сравнению с летними месяцами природный газ подорожал, поэтому стоимость газового отопления, вероятно, начнет расти в ближайшие месяцы.