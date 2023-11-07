Фото ⟩ Бывший профессиональный баскетболист открыл спорт-бар

В прошлую пятницу в Раквере на Нортсу-теэ открылся спорт-бар Willer's Sports Lounge. Его владелец, бывший профессиональный баскетболист Райдо Виллерс обещает, что в баре найдутся развлечения как для мужчин, так и для женщин, а также могут прийти и те, кто к спорту равнодушен.