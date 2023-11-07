Фото ⟩ Бывший профессиональный баскетболист открыл спорт-бар

В прошлую пятницу в Раквере на Нортсу-теэ открылся спорт-бар Willer's Sports Lounge. Его владелец, бывший профессиональный баскетболист Райдо Виллерс обещает, что в баре найдутся развлечения как для мужчин, так и для женщин, а также могут прийти и те, кто к спорту равнодушен.
Райдо Виллерс три года обдумывал идею открытия спорт-бара, прежде чем нашел подходящее помещение в начале Нортсу-теэ. В здании от железнодорожного переезда в сторону Леннуки раньше был мотоклуб AURUM 21 и помещение время от времени сдавалось в аренду для больших праздников. Открытие бара 27 октября собрало почти полный зал, и посетители все вместе смотрели баскетбольные матчи Евролиги.