Вт, 7.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Поздравляем! ⟩ Жительнице Эстонии Александре Рыбаковой исполнилось 102 года

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Александра Рыбакова.
Александра Рыбакова. Фото: Katrin Taimre/Räpina Vallavalitsus

Вчера, 6 ноября, свой 102-й день рождения отметила жительница волости Ряпина Александра Рыбакова. В настоящее время она проживает с дочерью в городе Ряпина, а так является жительницей поселка Выыпсу.

Пожилая дама родилась в семье из пяти детей в Псковской области в России. Ее мать умерла, когда Александре было всего семь лет. Ее воспитывал дедушка, у которого девочка научилась делать самые важные работы по дому. Годы войны были самыми тяжелыми в ее жизни, Александра пережила несколько бомбардировок. Во время войны она работала в строительной бригаде, которая восстанавливала разрушенные мосты.

Поскольку ее брат обосновался в Эстонии, Александра тоже оказалась здесь и создала свою семью – родились дети Светлана и Сергей.

По словам дочери Александры, даме солидного возраста не нужны ни слуховой аппарат, ни очки. Хотя она быстро устает, она старается быть бодрой и не терять оптимизма. Александра только жалуется, что, когда она приезжает летом в Выыпсу, круг ее знакомых с каждым годом становится все меньше, поскольку там уже не так много друзей того же возраста.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх