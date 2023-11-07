Поздравляем! ⟩ Жительнице Эстонии Александре Рыбаковой исполнилось 102 года

Пожилая дама родилась в семье из пяти детей в Псковской области в России. Ее мать умерла, когда Александре было всего семь лет. Ее воспитывал дедушка, у которого девочка научилась делать самые важные работы по дому. Годы войны были самыми тяжелыми в ее жизни, Александра пережила несколько бомбардировок. Во время войны она работала в строительной бригаде, которая восстанавливала разрушенные мосты.

Поскольку ее брат обосновался в Эстонии, Александра тоже оказалась здесь и создала свою семью – родились дети Светлана и Сергей.