Водитель грузовика о ДТП, в котором погибли отец и дочь: эта картина и сейчас у меня перед глазами

Ключевые слова трагического ДТП, произошедшего в понедельник вечером, - торчащая из грузовика опора, а также темная и узкая дорога. Ни полиция, ни сам водитель грузовика не знают, почему из грузовика торчала тяжелая железная балка, из-за которой после столкновения погибли два человека.