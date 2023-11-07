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Водитель грузовика о ДТП, в котором погибли отец и дочь: эта картина и сейчас у меня перед глазами

Как это произошло? Видеореконструкция страшной аварии
Брита-Мария Алас
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Фото: Konstantin Sednev

Ключевые слова трагического ДТП, произошедшего в понедельник вечером, - торчащая из грузовика опора, а также темная и узкая дорога. Ни полиция, ни сам водитель грузовика не знают, почему из грузовика торчала тяжелая железная балка, из-за которой после столкновения погибли два человека.

Металлическая опора торчала и именно в направлении встречных машин. Ехавший со стороны Пудисоо автомобиль Volkswagen, в котором были отец с тремя детьми, столкнулся с этой опорой грузовика Scania на узкой и извилистой дороге Хара-теэ незадолго до пяти часов вечера.

«Почему и как опора отцепилась во время движения, будет установлено в ходе уголовного расследования», - отметил руководитель службы надзора за дорожным движением Пыхьяской префектуры Таави Кирсс.

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