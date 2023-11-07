Польские водители перекрыли три КПП на границе с Украиной. Чем они недовольны?

Им не нравится, что украинские перевозчики, не подчиняющиеся европейским стандартам, как польские, могут предложить гораздо более дешевый сервис.

По данным украинского министерства транспорта, ежемесячно польско-украинскую границу проходят 40–50 тысяч грузовиков, по большей части принадлежащие украинским компаниям. Это вдвое больше, чем до войны.

Как пишет «Украинская правда», протестующие блокируют три погранпункта: в Гребенном, Дорогуске и Корчевой. Они пропускают в обоих направлениях только по одному грузовику в час. Исключение делается для машин, везущих грузы для армии, гуманитарную помощь, а также скоропортящиеся продукты и живой скот.

На легковые автомобили блокада не распространяется.

По сообщениям, пограничный переход в Медыке пока остается открытым. Однако протестующие не исключают, что если их требования не будут выполнены, то могут быть заблокированы и другие контрольно-пропускные пункты.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Поляки требуют, чтобы украинские водители снова ездили в ЕС только по разрешениям, чтобы были ужесточены правила для иностранных перевозчиков внутри Европы, а также чтобы в Польше нельзя было регистрировать компании, финансы которых находятся за пределами ЕС.