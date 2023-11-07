Фото ⟩ Тяжелое ДТП: столкнулись легковушка и фургон

Сегодня, 7 ноября, около шести часов вечера в долине Кавильда в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек.
Произошло столкновение автомобиля Volkswagen Golf, направлявшегося в сторону Пухья, и фургона Renault Trafic, направлявшегося в сторону Тарту. Из прицепа фургона на дорогу высыпалось большое количество строительного мусора.
Водителя Volkswagen доставили в больницу на машине скорой помощи.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарель Каллас сказал, что водители в автомобилях были одни, они были трезвы.
К семи часам дорога была очищена от стройматериала и движение вновь открыли.
Причины аварии будут установлены в ходе дальнейшего расследования.