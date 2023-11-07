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Фото ⟩ Тяжелое ДТП: столкнулись легковушка и фургон

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Айме Йыги
, журналист
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Сегодня, 7 ноября, около шести часов вечера в долине Кавильда в Тартумаа произошло тяжелое ДТП, в результате которого пострадал один человек.

Произошло столкновение автомобиля Volkswagen Golf, направлявшегося в сторону Пухья, и фургона Renault Trafic, направлявшегося в сторону Тарту. Из прицепа фургона на дорогу высыпалось большое количество строительного мусора.

Водителя Volkswagen доставили в больницу на машине скорой помощи. 

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Каарель Каллас сказал, что водители в автомобилях были одни, они были трезвы. 

К семи часам дорога была очищена от стройматериала и движение вновь открыли. 

Причины аварии будут установлены в ходе дальнейшего расследования. 

Фото: Lugeja foto
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