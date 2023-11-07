Об этом и не только — в тележурнале «Новости в 7» на Канале 7. Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 7 ноября: что грозит эстонской энергетике, больницам срочно требуется кровь, День мертвых в Мексике, как сделать школы свободными от насилия
Сегодня в выпуске:
- Кризис в сфере энергетики и электроснабжения может случиться уже через несколько лет. Виной тому - ряд неправильных политических решений и просчетов правительства. Критический доклад Государственного контроля изучал наш корреспондент
- Это важно: начался судебный процесс над обвиняемым в госизмене Айво Петерсоном; Эстония не получала от России уведомления о закрытии пограничного пункта пропуска Ивангород; токсичный смог накрыл Нью-Дели, в городе растет числе заболеваний
- В больницах вновь ощущается дефицит крови различных групп. Кто может стать донором, какие есть противопоказания и почему желающих поделиться кровью не становится больше - в нашем репортаже
- Веселые посиделки на кладбищах, карнавалы и парады «Живых мертвецов» порталы в загробный мир в каждом доме - так мексиканцы отпраздновали один из своих самых ярких и необычных национальных праздников «День мертвых»
- Это интересно: участники сборной Эстонии по бодибилдингу и фитнессу вернулись с триумфом с чемпионата мира; полиция просит помощи: мужчина украл из музея чучело; в Китае полицейские устроили погоню за страусом; президент Колумбии требует поднять со дна моря корабль с сокровищами
- KIVA - эта аббревиатура, обозначающая «Школа, свободная от насилия» , известна уже многим жителям Эстонии. Почему травля и буллинг среди школьников по-прежнему процветают, кто из известных политиков им подвергался и как подобные события влияют на взрослую жизнь жертв, разбиралась наш корреспондент
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на Канале 7 за 7 ноября.