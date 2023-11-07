Канцлер МИД Эстонии поблагодарил НАТО за быструю реакцию на происходящее в Балтийском море

Всевиов встретился с заместителем генсека НАТО Мирчей Геоана, помощником генсека по оборонной политике и планированию Ангусом Лэпсли и главой кабинета председателя Европейского совета Фредериком Бернаром. Он также принял участие в дискуссии на тему будущего европейской безопасности на конференции послов европейской дипломатической службы.

На встречах с Геоана и Лэпсли обсуждали осуществление принятых на саммите в Вильнюсе в июле решений, продолжающуюся агрессию России в Украине, поддержку Украины и укрепление сдерживающей позиции альянса. Всевиов поблагодарил НАТО за быструю реакцию на происходящее в Балтийском море. «Мы вместе с союзниками повысили бдительность и приняли шаги, чтобы защитить жизненно важные сообщения в Балтийском море», - сказал Всевиов.

На встрече с Бернаром обсуждали повышение цены войны для России, в том числе дополнительные санкции и продолжающуюся всестороннюю поддержку Украины. «Позиция Эстонии гласит, что Украина выполнила необходимые семь условий для получения приглашения на начало переговоров о вступлении с ЕС, - сказал Всевиов. - Надеюсь, что завтра и Европейская комиссия даст такую рекомендацию в своем рапорте».

Всевиов подчеркнул, что ЕС должен быстро действовать, чтобы одобрить восьмой пакет Европейского фонда мира, который крайне необходим Украине. «ЕС обещал Украине долгосрочную помощь, на карте доверие к нам и безопасность всей Европы, за которую сражается Украина», - сказал он.

Всевиов также принял участие в дискуссии на тему будущего европейской безопасности на конференции послов европейской дипломатической службы (EEAS). В своем выступлении он сказал, что доверие к ЕС зависит от того, как он способен реагировать на глобальные проблемы и может ли он быть серьезной силой в их урегулировании.