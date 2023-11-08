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СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Инфекционист: ковид пришел с гриппом и еще более заразен

«Пандемия побеждена благодаря вакцинации!»
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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  • Рекомендуется делать сразу две прививки
  • Наблюдается усталость от вакцинации
  • Разрешено колоть до 7 вакцин в день

В разгар осени заболеваемость ковидом резко пошла вверх. Что вызывает особую тревогу медиков? Чем опасен новый штамм ковида? Нужно ли делать очередную прививку от коронавируса и гриппа? Возможны ли опять ограничения?

На вопросы Rus.Postimees ответил в прямом эфире заведующий Службой инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков.

Выдержки из беседы:

– Какова ситуация с ковидом в Таллинне и в целом по стране?

– Уже с сентября отмечается постепенный рост заболеваемости по всей стране. Если летом регистрировалось 20 случаев за неделю, то сейчас – уже 2000 в неделю. Мы имеем дело с пятой или шестой волной коронавируса.

– Что вызывает особую тревогу медиков?

– Все больше заболевших поступает в больницу. Случаются ситуации, когда пациент регистрируется без симптомов ковида, и поскольку обязательного тестирования больше нет, то признаки коронавируса начинают проявляться на третий-четвертый день госпитализации. Приходится экстренно изолировать больных. Это выбивает из привычного ритма работу всего отделения.

– Много ли заболевших среди медиков? Есть ли им замена?

– Пока справляемся. Однако после школьных каникул заболеваемость начала повышаться и среди медиков. Мы внимательно следим за ситуацией каждый день.

Вопрос о приостановке планового лечения пока не стоит. Надеемся, что его и не возникнет.

По статистике, обычные вирусы сейчас распространены больше, чем ковид: это риновирус и другие ОРЗ. Однако среди них может затесаться и ковид.

– Готовы ли медучреждения к экстренным действиям в случае резкого ухудшения ситуации?

– Некоторая готовность за три минувших года у нас уже появилась. Мы знаем, как примерно могут развиваться события: заметный рост заболеваемости среди персонала, появляются сложности с заполнением дежурств, начинают поступать ковид-позитивные пациенты. Возникает вопрос об открытии ковидных отделений. У нас имеется готовность перестроить работу за несколько дней.

Вопрос о приостановке планового лечения пока не стоит. Надеемся, что его и не возникнет. События двухлетней давности навряд ли повторятся.

– Чем опасен новый штамм коронавируса?

– Он еще более заразный. Первые штаммы были менее заразными, но давали более серьезные осложнения. Нынешние штаммы кажутся обычной вирусной инфекцией наподобие сезонных ОРЗ – парагриппов, гриппов, аденовирусов и т.д. Симптоматика минимальна: отек носа, процарапывание в горле. Не все даже воспринимают их как симптомы.

– Молниеносная скорость распространения вируса не приведет к новым ограничениям?

– О заражении 5 000 человек в день уже все-таки говорить не приходится. Вряд ли будут вводиться какие-то ограничения. Группам риска по-прежнему рекомендовано использовать маски в общественных местах.

– Достаточно ли у нас вакцины от ковида? Имеется ли спрос?

– С вакцинами проблем не было. При этом отмечается довольно низкий спрос на них. Наблюдается определенная усталость от вакцинации. Многие люди получили в свое время две-три и более доз. Я лично сделал пять прививок от ковида, последнюю – пару недель назад.

– Это не перебор?

– Абсолютно нет. Думаю, что вакцина и против ковида, и против гриппа останется с нами надолго: прививки будут делаться каждый год. Группе риска – даже чаще. Им по-прежнему рекомендуется более частая вакцинация.

– Известно, что августовские вакцины уже не действуют против нового штамма, привитые старой вакциной не могут получить новую, поскольку не выдержан интервал в шесть месяцев. Почему так получилось?

– Произошла небольшая накладка. У нас имелись запасы старой вакцины против омикрон-штамма, его четвертого и пятого подтипа. К этому моменту уже был распространен новый штамм XBB1.5 и его более заразные подлинии. Вакцина Pfizer против самого последнего варианта коронавируса поступила в Эстонию в сентябре. В итоге так и получилось, что привитым в августе показана следующая вакцина только через полгода.

Старая вакцина, хоть и в меньшей степени, но от нового штамма тоже защищает. Это не бесполезная прививка! Августовские вакцины тоже работают.

Теперь всем делается только одна доза и дальше уже отслеживается, нужна ли следующая.

– Есть ли смысл прививаться, учитывая общую усталость населения от вакцинации?

– Благодаря вакцинации мы победили пандемию. Мы вакцинировали тысячами в день. Если бы этого не было, неизвестно, сколько бы пандемия еще длилась.

Благодаря вакцинации мы победили пандемию. Сейчас отмечается довольно низкий спрос, сказывается усталость от вакцинации.

Пессимизм вызван тем, что население не очень хорошо знает статистику. В графиках инфекционных служб Великобритании и США четко прослеживается разница между невакцинированными и получившими первичную и дополнительные дозы. Среди них – большая разница в заболеваемости, госпитализации, попадании в интенсивную терапию, смертности.

Нельзя утверждать, что люди, не получившие вакцину, так же легко переносят коронавирус, как все привитые. Разница есть! Коронавирус – это не безобидное заболевание в виде насморка.

– Повысился ли общий иммунитет населения после обязательной вакцинации? Цель достигнута?

– Отмечу несколько аспектов. Пока не было вакцины, существовал большой запрос. Вакцину быстро сделали. Население стало задумываться о рисках.

Если бы всё население Земли удалось вакцинировать одномоментно, то, скорее всего, пандемии бы не было.

Получившие первичную дозу медики не болели по полгода, но поскольку остались те, кто отказался вакцинироваться, пошла новая волна заражений. У больных людей вирус начал мутировать. Этот процесс мы наблюдали три года. Вакцинация не успевает за этими изменениями. Постоянно существует восприимчивый контингент, который заболевает новым штаммом.

Недавно мы обсуждали, возможно ли обратное развитие вируса. Может ли он стать более опасным, но менее заразным? В природе такого не отмечают.

– Какова ситуация с гриппом?

– Официально сезон гриппа начался немного раньше – с начала октября. В больницы люди попадают с осложнениями от гриппа в последние две недели. Как правило, это пожилые люди и группы риска.

За неделю диагностировано 20 случаев гриппа. В основном это А-грипп – более агрессивный и заразный. В прошлом году смертность составила около 100 человек – это довольно большой показатель. И связано с тем, что при ковиде мы забыли о других инфекциях.

– И забыли заказать вакцину от гриппа…

– Ее не закупили в нужных количествах.

– Достаточно ли сейчас вакцины? Не поздно ли прививаться?

– Пока вопрос о нехватке не стоит, поскольку наблюдается несколько сниженный спрос. Это постковидный эффект: люди вообще не хотят говорить о вакцине.

– Нужно ли делать обе прививки? Или достаточно одной из них – от гриппа или ковида?

– Это разные вирусы и разные вакцины! Перекрестного действия тут точно нет. Рекомендую делать обе прививки, можно даже в один день. Сейчас практикуется одну вакцину – в одно плечо, другую – в другое.

Можно делать до семи вакцин в один день! Просто уколы рекомендуются в разные мышцы на разных участках тела. Побочных эффектов не возникает.

– Сколько продлится период, когда еще не поздно привиться от гриппа?

– Никогда не поздно. Иногда сезон гриппа длится до мая и даже до июня.

В этом году вакцинация группы риска началась позже, потому что вакцина прибыла в Эстонию с задержкой. Не к концу августа, как обычно, а только в середине октября. Массовая заболеваемость гриппом ожидается к Рождеству и началу года. Сейчас самое время вакцинироваться!

– Хватило бы только вакцины…

– Тут правило такое: кто не успел, тот не вакцинировался.

Подробнее в повторе!

Студия Postimees: коронавирус снова наступает? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess
Студия Postimees: коронавирус снова наступает? / Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess Фото: Mihkel Maripuu
  • Какова ситуация с заболеваемостью ковидом в Эстонии?
  • Много ли заболевших среди медиков? Есть ли им замена?
  • Достаточно ли  в Эстонии вакцин от ковида?
  • Имеется ли спрос? Или сказывается усталость людей от прививок?
  • Повысился ли общий иммунитет населения после обязательной вакцинации?
  • Какова ситуация с гриппом? Не поздно ли от него прививаться?
  • Нужно ли делать обе прививки или достаточно одной из них?
  • Насколько сложным ожидается осенне-зимний сезон?

Одежда ведущей: Tallinna Kaubamaja / Guess 

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