СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Инфекционист: ковид пришел с гриппом и еще более заразен

– Повысился ли общий иммунитет населения после обязательной вакцинации? Цель достигнута?
– Отмечу несколько аспектов. Пока не было вакцины, существовал большой запрос. Вакцину быстро сделали. Население стало задумываться о рисках.
Если бы всё население Земли удалось вакцинировать одномоментно, то, скорее всего, пандемии бы не было.
Получившие первичную дозу медики не болели по полгода, но поскольку остались те, кто отказался вакцинироваться, пошла новая волна заражений. У больных людей вирус начал мутировать. Этот процесс мы наблюдали три года. Вакцинация не успевает за этими изменениями. Постоянно существует восприимчивый контингент, который заболевает новым штаммом.
Недавно мы обсуждали, возможно ли обратное развитие вируса. Может ли он стать более опасным, но менее заразным? В природе такого не отмечают.
– Какова ситуация с гриппом?
– Официально сезон гриппа начался немного раньше – с начала октября. В больницы люди попадают с осложнениями от гриппа в последние две недели. Как правило, это пожилые люди и группы риска.
За неделю диагностировано 20 случаев гриппа. В основном это А-грипп – более агрессивный и заразный. В прошлом году смертность составила около 100 человек – это довольно большой показатель. И связано с тем, что при ковиде мы забыли о других инфекциях.
– И забыли заказать вакцину от гриппа…
– Ее не закупили в нужных количествах.
– Достаточно ли сейчас вакцины? Не поздно ли прививаться?
– Пока вопрос о нехватке не стоит, поскольку наблюдается несколько сниженный спрос. Это постковидный эффект: люди вообще не хотят говорить о вакцине.