СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Инфекционист: ковид пришел с гриппом и еще более заразен

Вопрос о приостановке планового лечения пока не стоит. Надеемся, что его и не возникнет. События двухлетней давности навряд ли повторятся.

– Чем опасен новый штамм коронавируса?

– Он еще более заразный. Первые штаммы были менее заразными, но давали более серьезные осложнения. Нынешние штаммы кажутся обычной вирусной инфекцией наподобие сезонных ОРЗ – парагриппов, гриппов, аденовирусов и т.д. Симптоматика минимальна: отек носа, процарапывание в горле. Не все даже воспринимают их как симптомы.

– Молниеносная скорость распространения вируса не приведет к новым ограничениям?

– О заражении 5 000 человек в день уже все-таки говорить не приходится. Вряд ли будут вводиться какие-то ограничения. Группам риска по-прежнему рекомендовано использовать маски в общественных местах.

– Достаточно ли у нас вакцины от ковида? Имеется ли спрос?

– С вакцинами проблем не было. При этом отмечается довольно низкий спрос на них. Наблюдается определенная усталость от вакцинации. Многие люди получили в свое время две-три и более доз. Я лично сделал пять прививок от ковида, последнюю – пару недель назад.

– Это не перебор?

– Абсолютно нет. Думаю, что вакцина и против ковида, и против гриппа останется с нами надолго: прививки будут делаться каждый год. Группе риска – даже чаще. Им по-прежнему рекомендуется более частая вакцинация.