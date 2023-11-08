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СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Студия Postimees: коронавирус снова наступает?

14:00 инфекционист Алексей Неловков
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
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В разгар осени заболеваемость ковидом резко пошла вверх. Что вызывает особую тревогу медиков? Чем опасен новый штамм ковида? Нужно ли делать очередную прививку от коронавируса и гриппа? Возможны ли опять ограничения?

На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Следите за эфиром в 14:00!

  • Какова ситуация с заболеваемостью ковидом в Эстонии?
  • Много ли заболевших среди медиков? Есть ли им замена?
  • Достаточно ли  в Эстонии вакцин от ковида?
  • Имеется ли спрос? Или сказывается усталость людей от прививок?
  • Повысился ли общий иммунитет населения после обязательной вакцинации?
  • Какова ситуация с гриппом? Не поздно ли от него прививаться?
  • Нужно ли делать обе прививки или достаточно одной из них?
  • Насколько сложным ожидается осенне-зимний сезон?
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