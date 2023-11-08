СЕЗОН ОТКРЫТ ⟩ Студия Postimees: коронавирус снова наступает?

В разгар осени заболеваемость ковидом резко пошла вверх. Что вызывает особую тревогу медиков? Чем опасен новый штамм ковида? Нужно ли делать очередную прививку от коронавируса и гриппа? Возможны ли опять ограничения?
На вопросы Rus.Postimees ответит в прямом эфире завотделением инфекционного контроля Ида-Таллиннской центральной больницы Алексей Неловков. Следите за эфиром в 14:00!
- Какова ситуация с заболеваемостью ковидом в Эстонии?
- Много ли заболевших среди медиков? Есть ли им замена?
- Достаточно ли в Эстонии вакцин от ковида?
- Имеется ли спрос? Или сказывается усталость людей от прививок?
- Повысился ли общий иммунитет населения после обязательной вакцинации?
- Какова ситуация с гриппом? Не поздно ли от него прививаться?
- Нужно ли делать обе прививки или достаточно одной из них?
- Насколько сложным ожидается осенне-зимний сезон?