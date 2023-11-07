Не подумал о последствиях: житель Эстонии хотел помочь подруге и чудом избежал уголовного наказания

Согласно обвинению, Кевин (все имена изменены) и Марью совместными усилиями взяли кредит в размере почти 9000 евро на имя супруга последней. А именно, по телефону и под руководством Марью Кевин по телефону притворился Леннартом, чтобы подтвердить данные, необходимые для получения кредита, и объяснить, зачем вообще нужен этот кредит.

Кевин заявил суду, что принял участие в мошенничестве, поскольку хотел помочь Марью из-за ее тяжелого финансового состояния и проблем со здоровьем, и проигнорировал возможность причинения ущерба. Кевин сожалел о содеянном и хотел загладить свою вину. В знак доброй воли он уже вернул 4500 из почти 9000 евро.

Лицо, совершившее повторное мошенничество, обычно наказывается тюремным заключением на срок от одного до пяти лет. Поскольку вина подозреваемого невелика и он приступил к возмещению причиненного преступлением ущерба, прокурор Элле Карм решила потребовать от Вируского уездного суда прекращения уголовного производства. Однако Кевину придется выплатить почти 300 евро расходов на производство и отработать 60 часов общественных работ. Суд решил удовлетворить ходатайство.