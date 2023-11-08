Маленькому Кевину-Сандеру нужна ваша помощь, чтобы приобрести жизненно необходимый аппарат

Без лечения болезнь быстро прогрессирует, ребенок теряет зрение, слух, подвижность, а затем тихо угасает.

«В конце прошлого года с помощью добрых людей мы начали поддерживать Кевина-Сандера, которому тогда было всего 1 год и 10 месяцев, и который был единственным в Эстонии человеком с этим заболеванием. Распространенность этого заболевания в Эстонии составляет 0,27 на 100 000 рождений, и существует лекарство от этого заболевания, которое, к сожалению, до сих пор не покрывается Больничной кассой. Годовая стоимость лечения Кевина-Сандера составляет 306 000 евро, включая НДС», - говорится в сообщении Детского фонда Клиникума Тартуского университета.

Детский фонд уже год помогает Кевину-Сандеру с прохождением лечения, и, по словам его мамы, дела у него идут очень хорошо: «Кевин – любопытный и жизнерадостный мальчик – лечение помогает, побочных эффектов нет», – говорит его мама Кармен, добавляя, что больше всего она любит гулять со своим малышом на улице в любую погоду, потому что Кевин-Сандер любит двигаться и никогда не пропускает лужи, в которые можно прыгнуть.

К сожалению, жизненно важные лекарства для Кевина-Сандера заканчиваются, и семье неоткуда взять 25 500 евро, которые ежемесячно тратятся на лекарства, поэтому родители вновь обращаются за помощью к добрым донорам, чтобы сохранить ему жизнь.