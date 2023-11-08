Лига чемпионов: «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону»

Две недели назад в ходе игры между этими двумя командами победу одержала «Барселона» со счетом 2:1 по голам первого тайма. Но на матче, прошедшем накануне в Гамбурге, все пошло по иному сценарию.

Первый тайм особых сюрпризов не преподнес, но «Шахтер» дважды завершал атаку ударом по штангам. Один из таких ударов попал и в ворота «Барселоны» - 22-летний украинец Данила Сикан открыл счет.