Ср, 8.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Лига чемпионов: «Шахтер» сенсационно обыграл «Барселону»

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
"Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону".
"Шахтер" сенсационно обыграл "Барселону". Фото: Axel Heimken

В нынешней Лиге чемпионов сенсация: в матче четвертого тура украинский «Шахтер» обыграл «Барселону» 1:0.

Две недели назад в ходе игры между этими двумя командами победу одержала «Барселона» со счетом 2:1 по голам первого тайма. Но на матче, прошедшем накануне в Гамбурге, все пошло по иному сценарию.

Первый тайм особых сюрпризов не преподнес, но «Шахтер» дважды завершал атаку ударом по штангам. Один из таких ударов попал и в ворота «Барселоны» - 22-летний украинец Данила Сикан открыл счет.

Большую часть второго тайма «Барселона» пыталась найти свой шанс в атаке, но преодолеть плотную оборону «Шахтера» каталонцам не удавалось. Во втором тайме в створ ворот удалось нанести лишь один удар, и Дмитрий Ризнык отлично справился с его блокировкой. В итоге отчаянно сражавшийся «Шахтер» одержал победу со счетом 1:0.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх