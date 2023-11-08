Трехкратная олимпийская чемпионка о скандале с Валиевой: надо было покрасивее врать научиться

Напомним, что скандал разгорелся на зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. Валиева на завоевала золото в командном турнире, но сразу после окончания соревнований стало известно, что еще в конце декабря 2021-го фигуристка сдала положительную пробу на триметазидин.

Ее допинговое дело до сих пор рассматривается в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Роднина считает, что в допинговом деле виновата российская сторона.

«Не понимаю, когда говорят, что Валиеву специально хотят уничтожить. Надо очнуться и понять, что у нас есть ошибки и промахи. Про Валиеву нам надо было покрасивее врать научиться. Кто поверит сказке, что она там случайно не тот стакан выпила? Ну что это за бред?! В деле Валиевой мы виноваты сами. Дали шанс недружественным странам указать на наши ошибки», — сказала Роднина порталу sports24.

Роднина заявила, что нужно работать над собой, а «не смотреть на кого-то другого и говорить, что у них тоже допинг». «С таким подходом ничего хорошего не выйдет. Нужно понимать, что есть страны, которые нас не любят, они и не должны это делать. Но нужно всегда знать, что Россия — страна самых сильных спортсменов, и внимание к нам всегда будет тройное — каждую ошибку припомнят», — заключила Роднина.