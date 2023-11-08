В Эстонии прошла волна краж с проникновением

На прошлой неделе у полиции и охранной фирмы G4S было много вызовов: перед Хеллоуином воры проявили большую активность. Больше всего пострадали собственники бизнес-площадей.
Из разных зон одного таллиннского магазина поступали сигналы тревоги, свидетельствующие о взломе. Патруль, прибывший на место происшествия, при визуальном осмотре не увидел ничего подозрительного. Поскольку сигнал поступал из нескольких зон, на место вызвали контактное лицо, и вместе с ним охранник установил, что в магазине совершен взлом: об этом свидетельствовали следы на земле. По предварительным данным, украли два шлема и четыре куртки. Следов взлома или царапин на двери не было.
Подобный случай, когда следов взлома обнаружено не было, произошел и в другом таллиннском магазине, в котором имелись камеры видеонаблюдения: на видеозаписи были видны два человека в капюшонах и защитных масках, один из которых отпер дверь ключом и держал дверь открытой. Другой вошел в магазин и вынес два ноутбука и пять мобильных телефонов.
«Эти примеры подтверждают, что в дополнение к установке и включению охранной системы обязательно надо внимательно следить за тем, у кого есть доступ в ваше здание. На прошлой неделе также произошел случай, когда в одном офисном здании забыли закрыть окно, что позволило вору очень быстро попасть в помещение и выбраться из него», – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.
В Тартуском уезде поступил сигнал тревоги от видеоохраны: на территории строящегося объекта был замечен мужчина. На видео было видно, что он вошел в здание и что-то унес оттуда. Поскольку речь идет о строящемся здании, дверь была не заперта и войти внутрь было несложно. Позже выяснилось, что украден электрощит. Благодаря видео удалось установить личность вора, его личность известна полиции.