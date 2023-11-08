В Эстонии прошла волна краж с проникновением

Из разных зон одного таллиннского магазина поступали сигналы тревоги, свидетельствующие о взломе. Патруль, прибывший на место происшествия, при визуальном осмотре не увидел ничего подозрительного. Поскольку сигнал поступал из нескольких зон, на место вызвали контактное лицо, и вместе с ним охранник установил, что в магазине совершен взлом: об этом свидетельствовали следы на земле. По предварительным данным, украли два шлема и четыре куртки. Следов взлома или царапин на двери не было.

Подобный случай, когда следов взлома обнаружено не было, произошел и в другом таллиннском магазине, в котором имелись камеры видеонаблюдения: на видеозаписи были видны два человека в капюшонах и защитных масках, один из которых отпер дверь ключом и держал дверь открытой. Другой вошел в магазин и вынес два ноутбука и пять мобильных телефонов.

«Эти примеры подтверждают, что в дополнение к установке и включению охранной системы обязательно надо внимательно следить за тем, у кого есть доступ в ваше здание. На прошлой неделе также произошел случай, когда в одном офисном здании забыли закрыть окно, что позволило вору очень быстро попасть в помещение и выбраться из него», – объяснил руководитель коммуникационного отдела G4S Максим Тууль.