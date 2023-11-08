ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ До сих пор остается загадкой, как Украине удается атаковать цели в глубине территории России

Вопрос о том, как Украина смогла атаковать столь далекий от ее границы объект, до сих пор остается без ответа, поскольку западные страны, поставившие ракеты, не давали разрешения на атаку объектов на территории России. Российская армия также осуществила вчера несколько единичных ракетных ударов в разных районах центральной Украины.

В военное время выборов не бывает

Вчера президент Зеленский четко заявил, что проведение каких-либо выборов в условиях войны в Украине невозможно. В следующем году, согласно обычному политическому календарю, в Украине должны состояться выборы президента. Заявление было вызвано в том числе и распространенными в СМИ слухами о том, что Украина находится под давлением своих союзников, чтобы украинцы провели выборы в положенный срок независимо от ситуации на войне. Кроме того, появилась информация, что будто Украина согласилась на это.