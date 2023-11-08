Вчера появились сообщения о взрыве на военном аэродроме в Таганроге. Этот российский аэродром находится в целой сотне километров от линии фронта, у Азовского моря, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс.
ЭКСПЕРТ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ⟩ До сих пор остается загадкой, как Украине удается атаковать цели в глубине территории России
И вчера Украина продолжила выпускать заявления, которые можно назвать упреждающим ответом на ожидаемые более масштабные российские авиаудары. Украина заявила, что получила новые системы ПВО NASAMS и что они уже выполняют поставленную задачу. Усиление противовоздушной обороны Украины также будет обсуждаться на встрече G7, и, хочется надеяться, что там Украина получит гарантии скорых новых поставок систем ПВО.
Россия, очевидно, связывает успех своей предстоящей зимней кампании именно с авиаударами по Украине, и поэтому инфокампания по сдерживанию этих планов оказывает очень большое влияние на развитие ситуации на стратегическом уровне.
Керченская верфь
Постепенно появляется дополнительная информация о произошедшей несколько дней назад атаке украинской авиации на Керченский судоремонтный завод. На основании этой информации можно сделать вывод, что российская ПВО не смогла предотвратить попадание по заводу как минимум трех ракет. Таким образом, поражено было даже больше объектов, чем пришвартованный в доке завода один корвет российского флота.
Вчера же появились сообщения о взрыве на военном аэродроме в Таганроге, на российской территории. Этот объект расположен примерно в ста километрах от линии фронта, на Азовском море. Там якобы были размещены боевые вертолеты, выведенные ранее из Бердянска. В случае со вчерашней атакой также - исходя из первоначальных сообщений - есть основания полагать, что российская ПВО не смогла справиться, хотя в официальном сообщении российских властей говорится, что все ракеты, атаковавшие аэродром, были сбиты.
Вопрос о том, как Украина смогла атаковать столь далекий от ее границы объект, до сих пор остается без ответа, поскольку западные страны, поставившие ракеты, не давали разрешения на атаку объектов на территории России. Российская армия также осуществила вчера несколько единичных ракетных ударов в разных районах центральной Украины.
В военное время выборов не бывает
Вчера президент Зеленский четко заявил, что проведение каких-либо выборов в условиях войны в Украине невозможно. В следующем году, согласно обычному политическому календарю, в Украине должны состояться выборы президента. Заявление было вызвано в том числе и распространенными в СМИ слухами о том, что Украина находится под давлением своих союзников, чтобы украинцы провели выборы в положенный срок независимо от ситуации на войне. Кроме того, появилась информация, что будто Украина согласилась на это.
В Украине объявлено военное положение (с 24 февраля 2022 года, то есть с самого начала полномасштабного российского вторжения), и в соответствии с Конституцией Украины, проведение выборов во время действия этого положения невозможно. В украинский парламент только что поступило предложение президента продлить военное положение еще на год. Так что теперь можно с уверенностью сказать, что любые выборы будут отложены, по крайней мере, на данный момент, и Украина сможет сосредоточиться на сокрушении своего врага. Госдепартамент США также подтвердил, что полностью понимает позицию Украины.
Количество и интенсивность российских атак несколько снизились, но на это влияет и естественное для осени ухудшение погодных условий.
Попытки российских войск наступать в Донецкой области продолжаются, но в целом ситуация там остается прежней. Вчера украинские ракеты HIMARS поразили здание в Донецке. Согласно информации, опубликованной в социальных сетях, в здании располагался центр планирования и подготовки атак беспилотников и в момент удара там проходило большое собрание. Подробная информация о последствиях удара пока не опубликована.
На восточном берегу Днепра бои между украинскими и российскими частями усилились, украинские силы сохраняют за собой свои плацдармы. Информация о переправе украинских БТР через реку появляется в российских аккаунтах в соцсетях, однако украинская сторона не поделилась никакой информацией по этому поводу. Нет никаких оснований ожидать более масштабной переправы украинской военной техники через реку, по крайней мере, в ближайшие дни.
Израиль-ХАМАС
Вчера Израиль атаковал позиции «Хезболлы» на юге Ливана более мощно, чем обычно. В Газе продолжались израильские авиаудары, также продолжилось медленное продвижение сухопутных войск Израиля в северной части сектора. Вчера израильская армия открыла на несколько часов гуманитарный коридор, чтобы часть гражданских лиц могла покинуть северную часть сектора, отправившись на юг.
Премьер-министр Израиля Нетаньяху вчера выступил с заявлением, в котором указал, что Израиль должен обеспечить безопасность сектора Газа. Этим он дал повод для слухов о том, что Израиль намерен оккупировать сектор Газа на более длительный период времени. Вероятно, это заявление никак не будет способствовать дипломатическим усилиям США в арабских странах по поиску какого-то решения проблемы Газы после окончания активных боевых действий.
Поэтому советнику премьер-министра Израиля пришлось уточнить, что израильтяне не намерены продолжать военную оккупацию Газы, а должны обеспечить безопасность в регионе другими способами. По словам советника, это означает, что Израиль оставляет за собой свободу действий для организации рейдов в секторе в случае необходимости, если появятся угрозы безопасности. Отдельно он подчеркнул, что власти Израиля не хотят участвовать в управлении сектором Газа.
Однако на нынешнем этапе войны еще слишком рано прогнозировать, как именно поведет себя Израиль после окончания активных боевых действий. ХАМАС еще не разгромлен. Вчера группировка нанесла новые ракетные удары из Газы по израильским городам, и ясно, что самые тяжелые бои еще впереди.