Хотя то, что Лаури Хуссар покинул пост председателя «Ээсти 200», не стало неожиданностью, его уход в некотором роде был достаточно внезапным и вызвал по крайней мере временное замешательство , создав атмосферу неуверенности в партии в целом.

Учитывая ряд политических фактов, для ухода Хуссара имелись все предпосылки. Возможно, причины были даже более вескими, чем те, что предшествовали смещению с поста Кристины Каллас осенью 2022 года. За успешным результатом выборов, прошедших в марте, последовало катастрофическое полугодие, в течение которого почти все, что могло пойти не так, пошло не так: падение рейтинга поддержки, близкое к избирательному порогу, внутренняя напряженность летом, уход нескольких именитых членов партии, скандалы. И личность Хуссара: в дебатах он был более округлым, чем Юри Ратас (Центристская партия) в свои лучшие времена.