Михал: вероятно, государство должно выплатить Eesti Energia сорок миллионов евро

В новом отчете Госконтроля сказано, что в течение последних десяти лет по сути ничего не было сделано для того, чтобы электроэнергия в Эстонии была гарантирована с точки зрения надежности поставок, а цена была конкурентоспособной.

В качестве резервных мощностей Михал назвал электростанцию ​​Кийза компании Elering и планируемую водородную установку Eesti Energia, которая сможет производить до 500 мегаватт электроэнергии.

«За сохранение этих резервов, вероятно, придется платить Eesti Energia, предварительно это около сорока миллионов евро в год», - сказал Михал.

Подробнее читайте на ERR.