Михал: вероятно, государство должно выплатить Eesti Energia сорок миллионов евро

Министр климата Кристен Михал (Партия реформ) сказал в передаче Esimene stuudio на ETV по поводу критики энергетической политики со стороны Госконтроля, что каждый человек может сам решить, кто несет ответственность за сложившуюся ситуацию. Но, по его словам, отчет Госконтроля основан на устаревших данных.
В новом отчете Госконтроля сказано, что в течение последних десяти лет по сути ничего не было сделано для того, чтобы электроэнергия в Эстонии была гарантирована с точки зрения надежности поставок, а цена была конкурентоспособной.
В качестве резервных мощностей Михал назвал электростанцию Кийза компании Elering и планируемую водородную установку Eesti Energia, которая сможет производить до 500 мегаватт электроэнергии.
«За сохранение этих резервов, вероятно, придется платить Eesti Energia, предварительно это около сорока миллионов евро в год», - сказал Михал.
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Вчера во мнении, опубликованном в газете Põhjarannik, госконтролер Янар Хольм написал, что правительство еще не нашло конкретного и реалистичного решения, как обеспечить бытовым и коммерческим потребителям в будущем необходимое количество электроэнергии, в любое время и по приемлемой цене. Поэтому может возникнуть опасность, что в случае нехватки электроэнергии в нашем регионе цена на нее станет слишком высокой для потребителей.