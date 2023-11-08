На шоссе погиб попавший под машину медвежонок

Rus.Postimees.ee112На шоссе погиб попавший под машину медвежонокRus.Postimees8 ноября 2023, 11:34FacebookCommentsМедвежонок. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne LoorentsВо вторник около 19:00 на шоссе Тарту-Валга в поселке Ныо произошло ДТП: под колесами автомобиля погиб медвежонок.Спасатели, полицейские и специалисты по окружающей среде оценили ситуацию и помогли обеспечить безопасность на месте происшествия, так как поблизости находилась медведица с еще одним детенышем.Поздно вечером охотники смогли увезти с места происшествия тело медвежонка.FacebookCommentsКлючевые слова ДТПсмертьшоссемедвежонок Pекомендуем