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На шоссе погиб попавший под машину медвежонок

Rus.Postimees
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Медвежонок. Снимок иллюстративный.
Медвежонок. Снимок иллюстративный. Фото: Marianne Loorents

Во вторник около 19:00 на шоссе Тарту-Валга в поселке Ныо произошло ДТП: под колесами автомобиля погиб медвежонок.

Спасатели, полицейские и специалисты по окружающей среде оценили ситуацию и помогли обеспечить безопасность на месте происшествия, так как поблизости находилась медведица с еще одним детенышем.

Поздно вечером охотники смогли увезти с места происшествия тело медвежонка.

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