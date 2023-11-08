Проблема в Таллинне: припаркованные автомобили препятствуют доступу спасателей ко многим жилым домам

Вице-мэр Тийт Терик подчеркнул, что целью проведения проверки являлось оценить условия доступа машин скорой помощи и спасательных служб к жилым домам. «К сожалению, следует признать, что слишком много таких мест, в которых большим и довольно неповоротливым машинам спасательной службы приходилось в буквальном смысле пробираться между припаркованных по обе стороны дороги машин. В процессе маневрирования терялись драгоценные минуты, время прибытия значительно увеличивалось. В некоторых случаях машинам оперативных служб приходилось выезжать, двигаясь задним ходом, чтобы в результате выбрать более протяженный маршрут», - заявил он.

Среди прочего проведение рейда должно было повысить сознательность горожан и заставить задуматься о ситуациях, когда неправильно припаркованные автомобили могут вызвать большой финансовый ущерб или в худшем случае привести к гибели людей. В случае машин спасательной службы и скорой помощи важно как можно скорее добраться до нуждающихся в помощи, потому что каждая дополнительно затраченная минута может привести к тому, что спасти человека или вовремя потушить пожар будет уже невозможно.