Видео ⟩ Фанат ПСЖ, получивший ножевое ранение, борется за жизнь в больнице

Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что агрессивные болельщики «Милана» и ПСЖ схватились сразу в нескольких частях Милана, и их разгоном пришлось заняться полиции.

Один из наиболее серьезных конфликтов произошел в районе Навильи, где представители власти, отправившиеся разгонять буйных фанатов, также получили травмы, в том числе ножевые ранения.

Одному из болельщиков ПСЖ не повезло еще сильнее: во время конфликта он получил ножевые ранения в руку и ногу. Пострадавшего доставили в больницу, где он сейчас борется за жизнь.

По данным итальянских СМИ, конфликт был инициирован группой болельщиков «Милана» численностью около 50 человек, надевших маски и шлемы, которые напали на болельщиков ПСЖ.