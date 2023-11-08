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Видео ⟩ Фанат ПСЖ, получивший ножевое ранение, борется за жизнь в больнице

rus.postimees.ee
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Миланская полиция вмешалась в разборки между болельщиками команд.
Миланская полиция вмешалась в разборки между болельщиками команд. Фото: Claudio Furlan

Во вторник в рамках Лиги чемпионов встретились «Милан» и «Пари Сен-Жермен». Накануне матча болельщики команд решили свести счеты друг с другом.

Итальянское информационное агентство ANSA сообщает, что агрессивные болельщики «Милана» и ПСЖ схватились сразу в нескольких частях Милана, и их разгоном пришлось заняться полиции.

Один из наиболее серьезных конфликтов произошел в районе Навильи, где представители власти, отправившиеся разгонять буйных фанатов, также получили травмы, в том числе ножевые ранения.

Одному из болельщиков ПСЖ не повезло еще сильнее: во время конфликта он получил ножевые ранения в руку и ногу. Пострадавшего доставили в больницу, где он сейчас борется за жизнь.

По данным итальянских СМИ, конфликт был инициирован группой болельщиков «Милана» численностью около 50 человек, надевших маски и шлемы, которые напали на болельщиков ПСЖ.

Клуб «Милан» в своих социальных сетях осудил любое насилие. «Футбол для нас – это страсть, а не злость. Спорт должен объединять людей, а не разделять их", - написали они на платформе X.

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