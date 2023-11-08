Президент Эстонии Алар Карис заболел

«Я тоже чем-то заразился. Сегодня и в ближайшие дни по состоянию здоровья я буду работать в домашней конторе», – написал президент Эстонии Алар Карис в социальных сетях.
Он отметил, что в настоящее время разнообразные инфекции распространяются довольно быстро, поэтому необходимо беречь себя. «Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других», – добавил Карис.
Сегодня в 14:55 Карис должен был встретиться с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Из-за болезни главы государства эта встреча не состоится.
Осенью циркулируют различные вирусы. Например, 6 ноября, Департамент здоровья сообщил, что рост заболеваемости гриппом среди школьников также оказал влияние на увеличение числа больных пожилого возраста и увеличение числа госпитализированных.
Росту распространения способствовали увеличение числа людей с ослабленным иммунитетом, а также, вероятно, несоблюдение мер респираторной гигиены или контакт с людьми с симптомами заболевания.
В настоящее время интенсивность заболеваемости Covid-19 оценивается как средняя. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей растет, что характерно для сезона.
Памятка
- При появлении любых симптомов заболевания оставайтесь дома или свяжитесь со своим семейным врачом, который назначит лечение и при необходимости отправит на тест.
- Прикрывайте рот и нос салфеткой, когда чихаете или кашляете.
- Мойте руки! Частое мытье рук защитит вас и ваших близких от вирусов.
- Не трогайте лицо грязными руками.
- Ведите здоровый образ жизни: высыпайтесь, будьте физически активны, избегайте стрессов, пейте достаточно воды и хорошо питайтесь.