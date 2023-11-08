Президент Эстонии Алар Карис заболел

Он отметил, что в настоящее время разнообразные инфекции распространяются довольно быстро, поэтому необходимо беречь себя. «Спокойствия и бодрости всем, кто подхватил сезонную инфекцию. Давайте заботиться о себе и о других», – добавил Карис.

Сегодня в 14:55 Карис должен был встретиться с премьер-министром Латвии Эвикой Силиней. Из-за болезни главы государства эта встреча не состоится.

Осенью циркулируют различные вирусы. Например, 6 ноября, Департамент здоровья сообщил, что рост заболеваемости гриппом среди школьников также оказал влияние на увеличение числа больных пожилого возраста и увеличение числа госпитализированных.

Росту распространения способствовали увеличение числа людей с ослабленным иммунитетом, а также, вероятно, несоблюдение мер респираторной гигиены или контакт с людьми с симптомами заболевания.

В настоящее время интенсивность заболеваемости Covid-19 оценивается как средняя. Заболеваемость другими острыми инфекциями верхних дыхательных путей растет, что характерно для сезона.