Кая Каллас отказалась отвечать на вопросы о семейном бизнесе

Член парламентской фракции «Отечество» Прийт Сибуль отметил, что, согласно прежним заявлениям Каллас, она предоставила дополнительно 20 000 евро в кредит своему семейному бизнесу Novaria Consult для инвестиций. Сибуль хотел знать, на какие инвестиции были потрачены эти деньги.

Каллас ответила, что ее отношения с мужем не имеют никакого отношения к Рийгикогу. «Час вопросов Рийгикогу – это мера парламентского контроля, и если посмотреть на закон, то можно задать вопрос о проблеме в его сфере управления или в публичной сфере. Премьер-министр также имеет право на частную жизнь, и мои отношения с мужем, конечно, не являются предметом запросов в Рийгикогу», – сказала Каллас.

Сибуль не удовлетворился отказом Каллас и продолжил задавать вопросы о деятельности семьи Каллас. «Поскольку вы сами на открытом заседании 4 сентября сказали, что погашение кредита в размере 350 000 евро происходило 15 июня, 20 июля и 21 августа, то, если я правильно помню, в это же время был предоставлен дополнительный кредит в размере 20 000 евро. Так с какой целью это было сделано, если в какой-то момент был предоставлен дополнительный кредит и в то же время происходило погашение кредита?» – спросил Сибуль.