Власти Нарвы призвали Swedbank внести изменения в мобильное приложение

«При осуществлении платежей на счета местного самоуправления необходимо указывать номер ссылки. К нам обращается очень большое количество плательщиков с жалобами на платежи, которые, по их мнению, были оплачены, но деньги на счет местного самоуправления не поступили», - написала в Swedbank директор Департамента городского хозяйства Нарвы Наталья Шибалова.

Оказалось, что при совершении платежей с помощью мобильного приложения Swedbank люди указывают номер ссылки в строке «Пояснение», потому что при совершении нового платежа графа «Номер ссылки» сразу не отображается, поскольку для этого необходимо нажать на строчку «Показать еще».