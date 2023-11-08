Ср, 8.11.2023
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Искать

Власти Нарвы призвали Swedbank внести изменения в мобильное приложение

rus.postimees.ee
Facebook
Comments
Swedbank.
Swedbank. Фото: TOM LITTLE

Власти Нарвы обратились к Swedbank с просьбой внести небольшие изменения в работу мобильного приложения банка с целью сделать невозможным осуществление платежей без заполненной графы «номер ссылки» (viitenumber), пишет Rus.ERR.

«При осуществлении платежей на счета местного самоуправления необходимо указывать номер ссылки. К нам обращается очень большое количество плательщиков с жалобами на платежи, которые, по их мнению, были оплачены, но деньги на счет местного самоуправления не поступили», - написала в Swedbank директор Департамента городского хозяйства Нарвы Наталья Шибалова.

Оказалось, что при совершении платежей с помощью мобильного приложения Swedbank люди указывают номер ссылки в строке «Пояснение», потому что при совершении нового платежа графа «Номер ссылки» сразу не отображается, поскольку для этого необходимо нажать на строчку «Показать еще».

В связи с этим Шибалова просит банк рассмотреть возможность изменить мобильное приложение таким образом, чтобы строка «Номер ссылки» шла бы сразу после данных о получателе денег и номера расчетного счета, а плательщик не мог осуществить операцию, если эта строка не заполнена.

Facebook
Comments

Ключевые слова

Наверх