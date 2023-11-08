УТЕЧКА АММИАКА? ⟩ Что произошло на пивоваренном заводе Saku

Читатель Rus.Postimees сообщил, что во вторник, 7 ноября, на пивоваренном заводе Saku произошла утечка аммиака. Что же случилось на пивоварне и повлияет ли это на ее дальнейшую продукцию?
«Сотрудники стоят снаружи, их не пускают внутрь, остальные находятся в закрытых помещениях в ожидании дальнейших указаний или помощи», - рассказал обеспокоенный читатель.
Рийн Оэсельг, специалист по связям с общественностью пивоваренного завода Saku сообщил, что это была ложная тревога: никакой аварии, в том числе утечки аммиака, на территории пивоварни не было.
«Датчик системы подачи аммиака вышел из строя и подал ложный сигнал тревоги. То, что люди стояли у забора, говорит о том, что по правилам безопасности в случае тревоги на территорию завода не допускаются люди и транспортные средства. Работники действовали в соответствии с правилами поведения, предусмотренными на случай чрезвычайной ситуации - при срабатывании сигнализации работники должны эвакуироваться и ждать дальнейшей информации», - отметил Оэсельг.