УТЕЧКА АММИАКА? ⟩ Что произошло на пивоваренном заводе Saku

Рийн Оэсельг, специалист по связям с общественностью пивоваренного завода Saku сообщил, что это была ложная тревога: никакой аварии, в том числе утечки аммиака, на территории пивоварни не было.

«Датчик системы подачи аммиака вышел из строя и подал ложный сигнал тревоги. То, что люди стояли у забора, говорит о том, что по правилам безопасности в случае тревоги на территорию завода не допускаются люди и транспортные средства. Работники действовали в соответствии с правилами поведения, предусмотренными на случай чрезвычайной ситуации - при срабатывании сигнализации работники должны эвакуироваться и ждать дальнейшей информации», - отметил Оэсельг.