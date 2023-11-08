Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП в Нарве

Полиция просит людей, ставших свидетелями этого трагического случая, либо тех, у которых есть другая важная информация в связи с этим ДТП, связаться со следователем процессуальной группы Нарвского отделения полиции Вероникой Наролиной, по номеру телефона 357 6026 или написать на адрес veronika.narolina@politsei.ee.