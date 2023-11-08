Министерство: у учителей нет причин для забастовки

Во вторник председатель Эстонского союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что сотрудники министерства разослали школам электронное письмо: в нем говорилось, что предупредительная забастовка учителей, которая состоится в эту пятницу, не разрешена законом. Однако, по его словам, все требования для предупредительной забастовки соблюдены.

В Министерстве образования и науки уточнили, что в государственные школы было направлено письмо, разъясняющее суть забастовки и дающее рекомендации, как законно действовать при возникновении забастовки и при организации работы школы. «В этом письме, в частности, разъяснено юридическое определение предупредительной, поддерживающей и обычной забастовки», - сказал Вольтри.

Однако в министерстве вновь заявили, что провели юридическую экспертизу и не видят правовых оснований для забастовки. «По нашему мнению, предпринимаемые действия не соответствуют Закону об урегулировании коллективных споров», - сказано в письме.