Министерство: у учителей нет причин для забастовки

В среду в Министерстве образования и науки (HTM) уточнили, что не считают забастовку учителей соответствуещей закону, однако не ограничивают ее проведение.
Во вторник председатель Эстонского союза работников образования (EHL) Реэмо Вольтри сообщил, что сотрудники министерства разослали школам электронное письмо: в нем говорилось, что предупредительная забастовка учителей, которая состоится в эту пятницу, не разрешена законом. Однако, по его словам, все требования для предупредительной забастовки соблюдены.
В Министерстве образования и науки уточнили, что в государственные школы было направлено письмо, разъясняющее суть забастовки и дающее рекомендации, как законно действовать при возникновении забастовки и при организации работы школы. «В этом письме, в частности, разъяснено юридическое определение предупредительной, поддерживающей и обычной забастовки», - сказал Вольтри.
Однако в министерстве вновь заявили, что провели юридическую экспертизу и не видят правовых оснований для забастовки. «По нашему мнению, предпринимаемые действия не соответствуют Закону об урегулировании коллективных споров», - сказано в письме.
«Министерство не запрещает и не ограничивает организацию забастовок, а также не наказывает участников забастовок», - добавили в министерстве.