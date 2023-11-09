ВЛАДИМИР СВЕТ ⟩ Первые уроки израильской войны для Эстонии

Последний месяц отмечен очередным обострением арабо-израильского конфликта, вызванным совершенным 7 октября движением ХАМАС нападением на Израиль. Вице-мэр Таллинна Владимир Свет (Центристская партия) считает, что людям в Эстонии пора прекратить отворачиваться от проблем Ближнего Востока, да и других регионов, которые не находятся близко к нам. Мир вступил в новую фазу турбулентности, войны не являются чем-то экстраординарным, замороженные конфликты вспыхивают снова.
Можно делать вид, что Ближний Восток находится от нас далеко и бесконечно повторять, что Эстония не должна себя связывать с той или иной стороной конфликта, но реальность от этого не поменяется - арабо-израильский конфликт напрямую влияет на безопасность Европы и мира, а значит, и на нашу безопасность. Поэтому пора начать открыто об этом говорить и посредством сложной дискуссии приходить к выводам, необходимым эстонскому обществу. На данный момент уже можно сделать два твердых вывода - один образовательный, другой экономический.
Я сознательно использую термин «арабо-израильский» конфликт, а не свожу нынешнюю историю к противостоянию террористов ХАМАС и государства Израиль. Не в моей компетенции разбирать ни более чем двухтысячелетнюю историю борьбы еврейского народа за свою независимость, ни детали войн, которые вел современный Израиль. Однако было бы странно выносить нынешнюю войну за скобки контекста, который сводится к относительно понятному противостоянию: с одной стороны, Израиль, доказывающий свое право на существование, с другой стороны, окружающие его арабские страны и народы, к которым принадлежат и условные палестинцы, проживающие в секторе Газа под властью ХАМАС и на Западном берегу реки Иордан под властью организации ФАТХ. Мотив арабских народов долго сводился и отчасти до сих пор сводится к простой идее: Израиля быть не должно.
Пора вникать
Первый вывод, который можно сделать на основании высказывающихся в Эстонии мнений о происходящем в Израиле в последний месяц: мы практически ничего не знаем про этот конфликт, и этот пробел надо заполнять.
Разумеется, было бы странно, если бы на уроках истории в эстонских школах были бы курсы, посвященные истории Израиля, в частности, и Ближнего Востока - в целом. Однако мы могли бы чуть лучше понимать, в каких условиях государство Израиль было провозглашено в 1948 году, почему при этом не было создано арабского государства, почему существующие арабские государства попытались уничтожить Израиль несколько раз в течение XX века, откуда появились палестинские беженцы, как к ним относились и относятся Израиль и его мусульманские соседи, откуда вообще взялись такие понятия как «cектор Газа» и «Западный берег реки Иордан».
Возможно, тогда в нашем обществе было бы чуть меньше морально сомнительных, но в принципе неудивительных позиций в духе: «Я не знаю, кто там прав, лишь бы не было войны», «Страшный Израиль бомбит невинных палестинцев», «Терроризм, конечно, зло, но войну зачем начинать?». По какой-то причине мы не готовы допускать подобной амбивалентности в отношении терактов, которые радикальные исламские боевики совершают по всему миру.
В войнах, которые Израиль ведет за свое существование, также достаточно просто понять, откуда исходит агрессия и кто является жертвой, которая старается себя защитить. Это не освобождает жертв от ответственности за собственные ошибки, но не перекладывает на них вину за развязывание конфликта. Увы, но в этой ситуации не до библейских истин вроде «ударили по одной щеке, подставь другую».
На что идут деньги?
Второй вывод, более прикладной, относится к сфере экономических решений. Причина, по которой террористы из ХАМАС вообще имеют власть на небольшой территории, сводится к деньгам. Мировое сообщество, в том числе арабские страны, сам Израиль и Европейский союз десятилетиями поддерживали палестинские анклавы и пытались помочь выстраиванию чего-то, напоминающего современное общество. Не берусь называть окончательные цифры, но за время существования ООН и самой палестинской проблемы туда были вложены миллиарды долларов. И своя, пусть и маленькая, доля есть там и у Эстонии, как у члена этих организаций. Возникает вопрос: знаем ли мы, как и на что тратились эти деньги?
В случае военной и гуманитарной помощи Украине вопрос целевого использования средств является одним из ключевых во внутренней повестке многих стран, поддерживающих украинский народ. Связанные с этой темой скандалы оказали большое влияние и на эстонскую политику - достаточно вспомнить хотя бы Йоханну-Марию Лехтме. В случае с Палестиной речь же идет о том, что международное сообщество десятилетиями финансировало управляемый террористами режим и способствовало воспроизведению проблемы палестинских беженцев. Напомню, что за последние 70 лет количество людей, идентичность которых описывают этим термином, выросла в разы.
Эстония, будучи членом ООН и Европейского союза, могла бы начать задавать вопросы о расходовании средств на поддержку Палестины и, особенно в свете предстоящих выборов в Европарламент, требовать более жесткого контроля. Более того, надо честно спросить себя: а чего мы в итоге хотим добиться финансированием палестинских анклавов? Хотим ли мы, чтобы там и правда появилось палестинское государство? Верим ли мы в готовность и способность ХАМАС и ФАТХ мирно сосуществовать с Израилем?
Разумеется, эти вопросы предполагают тяжелые дискуссии и ответы на них не будут простыми. Израиль имеет право на мирное существование и защиту своей безопасности. Гуманитарная катастрофа, кто бы ни был в ней ответственен, нуждается в решении. Террористы, какими бы флагами или лозунгами они не прикрывались, должны быть уничтожены. Совместить эти истины сложно, но необходимо, если мы хотим, чтобы война на территории Израиля когда-нибудь закончилась.
Так что нам в Эстонии пора прекратить отворачиваться от проблем Ближнего Востока, да и других регионов, которые не находятся близко к нам. Мир вступил в новую фазу турбулентности, войны не являются теперь чем-то экстраординарным, замороженные конфликты по всему миру могут неожиданно переходить в горячую фазу. В глобализованном, взаимосвязанном мире не получится просто закрыться от этих проблем - в них надо начинать разбираться и иногда даже принимать сторону.