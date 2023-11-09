ВЛАДИМИР СВЕТ ⟩ Первые уроки израильской войны для Эстонии

Можно делать вид, что Ближний Восток находится от нас далеко и бесконечно повторять, что Эстония не должна себя связывать с той или иной стороной конфликта, но реальность от этого не поменяется - арабо-израильский конфликт напрямую влияет на безопасность Европы и мира, а значит, и на нашу безопасность. Поэтому пора начать открыто об этом говорить и посредством сложной дискуссии приходить к выводам, необходимым эстонскому обществу. На данный момент уже можно сделать два твердых вывода - один образовательный, другой экономический.

Я сознательно использую термин «арабо-израильский» конфликт, а не свожу нынешнюю историю к противостоянию террористов ХАМАС и государства Израиль. Не в моей компетенции разбирать ни более чем двухтысячелетнюю историю борьбы еврейского народа за свою независимость, ни детали войн, которые вел современный Израиль. Однако было бы странно выносить нынешнюю войну за скобки контекста, который сводится к относительно понятному противостоянию: с одной стороны, Израиль, доказывающий свое право на существование, с другой стороны, окружающие его арабские страны и народы, к которым принадлежат и условные палестинцы, проживающие в секторе Газа под властью ХАМАС и на Западном берегу реки Иордан под властью организации ФАТХ. Мотив арабских народов долго сводился и отчасти до сих пор сводится к простой идее: Израиля быть не должно.

Пора вникать