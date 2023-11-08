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ФОТО ⟩ Возле рынка у Балтийского вокзала появится здание в виде гриба

Уве Гнадентайх
, журналист
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Фото: Koko Arhitektid

Таллиннская горуправа утвердила детальную планировку территории между рынком Балтийского вокзала и улицей Теллискиви, который предусматривает строительство трех новых зданий, в том числе своеобразного дома в форме гриба.

Детальная планировка, получившая официальное название Теллискиви 62 и 64, и прилегающая к ним территория, теперь отправляется на общественное обсуждение. «Через эту зону также проходит улица Рейсияте, которая является важной пешеходной улицей для многих людей», - сказала заместитель мэра Мадле Липпус на пресс-конференции.

На участке останется историческое здание депо, которое будет сохранено в его нынешнем виде, а также историческая площадь депо. Планировка предусматривает строительство двух дополнительных зданий - офисного со стороны Балтийского вокзала и гостиницы со стороны улицы Теллискиви.

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