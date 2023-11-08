ФОТО ⟩ Возле рынка у Балтийского вокзала появится здание в виде гриба

Детальная планировка, получившая официальное название Теллискиви 62 и 64, и прилегающая к ним территория, теперь отправляется на общественное обсуждение. «Через эту зону также проходит улица Рейсияте, которая является важной пешеходной улицей для многих людей», - сказала заместитель мэра Мадле Липпус на пресс-конференции.