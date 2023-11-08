Кая Каллас объяснила, за счет чего в Эстонии подешевеет электричество

«Если взять стоимость производства электроэнергии, получаемой из сланца, то она составляет 154,08 евро за мегаватт-час, цена производства электроэнергии с помощью морской ветряной электростанции составляет от 68 до 132 евро за мегаватт-час, а цена производства электроэнергии с помощью наземной ветряной электростанции составляет от 23 до 71 евро за мегаватт-час. Это явно дешевле», - пояснила премьер-министр.

Каллас также заявила, что поддерживает атомную энергетику. «В любом случае я поддерживаю то, что у нас есть много разных источников энергии, которые мы используем, и которые являются альтернативой друг другу. А еще я очень поддерживаю связи с соседями, эти связи необходимы. Мы неоднократно видели, что эти соединения принесли нам дешевую электроэнергию, и они будут приносить ее и в будущем», - отметила она.