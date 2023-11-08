У Тянака в будущем сезоне появится новый спонсор

VivatBet, в качестве официального партнера Оття Тянака будет поддерживать гонщика до конца следующего раллийного сезона и обещает со своей стороны сделать все, чтобы обеспечить спортсмену всестороннюю поддержку и в то же время предложить болельщикам возможность быть в курсе событий – новостей гонок, закулисья и нюансов предстоящих гонок.

«Хотя текущий сезон уже подошел к финишу и остался лишь последний этап в Японии, мы начали подготовку к следующему сезону. Приятно видеть, что VivatBet постоянно вносит свой вклад в развитие эстонского спорта и сейчас предприятие решило оставить свой след и в мире ралли. Надеюсь, в конце следующего сезона мы сможем вместе отпраздновать достижение поставленных целей», - прокомментировал Тянак.

Чтобы сделать мир ралли еще понятнее для болельщиков, Отть Тянак будет комментировать свои действия на ралли через VivatBet. Кроме того, VivatBet будет организовывать различные мероприятия для болельщиков.