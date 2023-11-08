У Тянака в будущем сезоне появится новый спонсор

Раллийный гонщик Отть Тянак и официальный эстонский портал спортивных ставок VivatBet подписали договор о сотрудничестве, чтобы поддержать популяризацию эстонского спорта, еще сильнее приблизить захватывающий мир ралли к болельщикам и вместе создать историю эстонского автоспорта.
VivatBet, в качестве официального партнера Оття Тянака будет поддерживать гонщика до конца следующего раллийного сезона и обещает со своей стороны сделать все, чтобы обеспечить спортсмену всестороннюю поддержку и в то же время предложить болельщикам возможность быть в курсе событий – новостей гонок, закулисья и нюансов предстоящих гонок.
«Хотя текущий сезон уже подошел к финишу и остался лишь последний этап в Японии, мы начали подготовку к следующему сезону. Приятно видеть, что VivatBet постоянно вносит свой вклад в развитие эстонского спорта и сейчас предприятие решило оставить свой след и в мире ралли. Надеюсь, в конце следующего сезона мы сможем вместе отпраздновать достижение поставленных целей», - прокомментировал Тянак.
Чтобы сделать мир ралли еще понятнее для болельщиков, Отть Тянак будет комментировать свои действия на ралли через VivatBet. Кроме того, VivatBet будет организовывать различные мероприятия для болельщиков.
Следующий этап чемпионата мира этого года пройдет в Японии, старт назначен на 16 ноября.