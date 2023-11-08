Потеря денег на больничном по уходу за ребенком прекратится, ​​если политики перестанут грызться

Во вторник социальная комиссия Рийгикогу перед тем, как отправить в большой зал на второе чтение, обсудила поправку к закону, согласно которой компенсация родителю, возвращающемуся на работу после родительского отпуска, за дни болезни и ухода будет начисляться на основании его прежнего дохода, а не на основе минимальной заработной платы.

«Честно говоря, это уменьшило бы напряжение в нашей семье», – сказала Трийн Эллаквере, которая планирует вернуться к работе со своим полуторагодовалым ребенком в мае следующего года. Между тем жилищный кредит, взятый для улучшения жилищных условий до рождения ребенка, подорожал почти на треть из-за роста процентных ставок, также ощутимо выросли бытовые расходы: расходы на электричество, отопление и питание. «Если ребенок заболеет в детском саду, у меня два варианта: либо серьезно затянуть ремень, либо попытаться договориться с моей 80-летней бабушкой, чтобы ребенок оставался с ней, но не думаю, что это получится, потому что ее здоровье уже совсем неважное. Кроме того, вирусные инфекции более опасны для пожилых людей, чем для молодых», – сказала Эллаквере.