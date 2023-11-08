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Потеря денег на больничном по уходу за ребенком прекратится, ​​если политики перестанут грызться

Кадри Таммепуу
, журналист
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Недельная болезнь маленького ребенка может обходиться родителю, вернувшемуся на работу после родительского отпуска, в сотни евро, ведь компенсация по уходу сейчас составляет 80 процентов от минимальной заработной платы. Посещение детского сада может означать для ребенка до десяти заболеваний в год.
Недельная болезнь маленького ребенка может обходиться родителю, вернувшемуся на работу после родительского отпуска, в сотни евро, ведь компенсация по уходу сейчас составляет 80 процентов от минимальной заработной платы. Посещение детского сада может означать для ребенка до десяти заболеваний в год. Фото: Mihkel Maripuu

В июле следующего года выплаты родителю, оставшемуся дома с больным ребенком, существенно вырастут для тех, чья фактическая зарплата значительно превышает минимальную. Это в том случае, если Эстонской консервативной народной партии не удастся застопорить работу Рийгикогу с помощью внесенных за недавнее время 2700 поправок к законопроектам

Во вторник социальная комиссия Рийгикогу перед тем, как отправить в большой зал на второе чтение, обсудила поправку к закону, согласно которой компенсация родителю, возвращающемуся на работу после родительского отпуска, за дни болезни и ухода будет начисляться на основании его прежнего дохода, а не на основе минимальной заработной платы.

«Честно говоря, это уменьшило бы напряжение в нашей семье», – сказала Трийн Эллаквере, которая планирует вернуться к работе со своим полуторагодовалым ребенком в мае следующего года. Между тем жилищный кредит, взятый для улучшения жилищных условий до рождения ребенка, подорожал почти на треть из-за роста процентных ставок, также ощутимо выросли бытовые расходы: расходы на электричество, отопление и питание. «Если ребенок заболеет в детском саду, у меня два варианта: либо серьезно затянуть ремень, либо попытаться договориться с моей 80-летней бабушкой, чтобы ребенок оставался с ней, но не думаю, что это получится, потому что ее здоровье уже совсем неважное. Кроме того, вирусные инфекции более опасны для пожилых людей, чем для молодых», – сказала Эллаквере.

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