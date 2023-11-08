В июле следующего года выплаты родителю, оставшемуся дома с больным ребенком, существенно вырастут для тех, чья фактическая зарплата значительно превышает минимальную. Это в том случае, если Эстонской консервативной народной партии не удастся застопорить работу Рийгикогу с помощью внесенных за недавнее время 2700 поправок к законопроектам
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Потеря денег на больничном по уходу за ребенком прекратится, если политики перестанут грызться
Во вторник социальная комиссия Рийгикогу перед тем, как отправить в большой зал на второе чтение, обсудила поправку к закону, согласно которой компенсация родителю, возвращающемуся на работу после родительского отпуска, за дни болезни и ухода будет начисляться на основании его прежнего дохода, а не на основе минимальной заработной платы.