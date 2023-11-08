ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ В случае поражения Украины война между Россией и НАТО будет неизбежной

Западная помощь Украине достаточна для того, чтобы помогать Украине воевать и сохранять свои позиции, но не для ее победы в войне.

Горькая правда

В настоящее время Украина прилагает усилия для того, чтобы война с Россией не превратилась в длительную и изнурительную позиционную войну. Такая война была бы выгодна России, у которой в три раза больше население и в десять раз больше объем экономики по сравнению с Украиной.

При этом Россия утверждает, что никакого тупика в войне нет и быть не может. С официальной российской точки зрения, российская армия выполняет поставленные боевые задачи по плану. Кремль с неослабевающим рвением настаивает на том, что Украина уже давно должна была осознать абсурдность только лишь разговоров о возможности победить Россию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Издание The New York Times пишет, что Залужный сделал свои откровенные заявления в очень трудное для Украины время. Украинское контрнаступление окончательно застопорилось, а западная помощь Украине сокращается. Война на Ближнем Востоке переключила внимание мира с Украины на себя. Залужный дал понять, что украинское контрнаступление, по сути, заторомозилось, не достигнув своих целей.