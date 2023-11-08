ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ В случае поражения Украины война между Россией и НАТО будет неизбежной

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому журналу The Economist и написал очерк о ситуации на российско-украинском фронте. Он отметил, что за последние пять месяцев украинские части продвинулись всего на 17 километров, тогда как россияне уже десять месяцев ведут бои за город Бахмут, который расположен на территории размером 6х6 километров.
Главком ВСУ сравнивает ситуацию с Первой мировой войной, когда равенство уровня военной техники у противоборствующих сторон привело к тупику на фронте. Чтобы изменить эту ситуацию, необходим огромный технологический скачок.
Нынешней помощи недостаточно для победы
Темп украинского контрнаступления разбил надежды Запада на то, что Украина сможет продемонстрировать силу и заставить Владимира Путина начать мирные переговоры. И такие ожидания Запада, что Россия сильно пострадает от тяжелых потерь ее войск на фронте, тоже не оправдались.
По стандартам, принятым в НАТО, Украина в ходе контрнаступления должна была бы продвигаться на 30 километров в сутки. Украинские силы не смогли этого сделать из-за огромных минных полей, устроенных россиянами, а также из-за действий российской авиации и артиллерии.
В своих статьях и заявлениях Залужный не обвинял Запад в том, что Украина не получила достаточного количества оружия от западных союзников, но он высказал обоснованные претензии к темпам оказания военной помощи.
Передача Украине дальнобойных ракет и танков задерживается. Это позволило россиянам передислоцировать свои подразделения и обеспечить безопасность оборонительных линий после успехов Украины под Харьковом и Херсоном, достигнутых во время предыдущего контрнаступления.