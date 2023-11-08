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ВОЕННЫЙ ИСТОРИК ⟩ В случае поражения Украины война между Россией и НАТО будет неизбежной

Юрий Кочинев
, военный историк
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Военный историк Юрий Кочинев.
Военный историк Юрий Кочинев. Фото: Erakogu
  • Нынешней помощи Запада недостаточно для победы Украины в войне
  • В позиционной войне Россия имеет определенное преимущество
  • В случае поражения Украины война продолжится в Центральной Европе

В своих последниях выступлениях в прессе главком ВСУ донес до Запада очень горькую правду, пишет военный историк Юрий Кочинев.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный дал интервью британскому журналу The Economist и написал очерк о ситуации на российско-украинском фронте. Он отметил, что за последние пять месяцев украинские части продвинулись всего на 17 километров, тогда как россияне уже десять месяцев ведут бои за город Бахмут, который расположен на территории размером 6х6 километров.

Главком ВСУ сравнивает ситуацию с Первой мировой войной, когда равенство уровня военной техники у противоборствующих сторон привело к тупику на фронте. Чтобы изменить эту ситуацию, необходим огромный технологический скачок.

Нынешней помощи недостаточно для победы

Темп украинского контрнаступления разбил надежды Запада на то, что Украина сможет продемонстрировать силу и заставить Владимира Путина начать мирные переговоры. И такие ожидания Запада, что Россия сильно пострадает от тяжелых потерь ее войск на фронте, тоже не оправдались.

По стандартам, принятым в НАТО, Украина в ходе контрнаступления должна была бы продвигаться на 30 километров в сутки. Украинские силы не смогли этого сделать из-за огромных минных полей, устроенных россиянами, а также из-за действий российской авиации и артиллерии.

В своих статьях и заявлениях Залужный не обвинял Запад в том, что Украина не получила достаточного количества оружия от западных союзников, но он высказал обоснованные претензии к темпам оказания военной помощи.

Передача Украине дальнобойных ракет и танков задерживается. Это позволило россиянам передислоцировать свои подразделения и обеспечить безопасность оборонительных линий после успехов Украины под Харьковом и Херсоном, достигнутых во время предыдущего контрнаступления.

Западная помощь Украине достаточна для того, чтобы помогать Украине воевать и сохранять свои позиции, но не для ее победы в войне.

Горькая правда

В настоящее время Украина прилагает усилия для того, чтобы война с Россией не превратилась в длительную и изнурительную позиционную войну. Такая война была бы выгодна России, у которой в три раза больше население и в десять раз больше объем экономики по сравнению с Украиной.

При этом Россия утверждает, что никакого тупика в войне нет и быть не может. С официальной российской точки зрения, российская армия выполняет поставленные боевые задачи по плану. Кремль с неослабевающим рвением настаивает на том, что Украина уже давно должна была осознать абсурдность только лишь разговоров о возможности победить Россию на поле боя. Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Издание The New York Times пишет, что Залужный сделал свои откровенные заявления в очень трудное для Украины время. Украинское контрнаступление окончательно застопорилось, а западная помощь Украине сокращается. Война на Ближнем Востоке переключила внимание мира с Украины на себя. Залужный дал понять, что украинское контрнаступление, по сути, заторомозилось, не достигнув своих целей.

Именно таково состояние украинско-российской войны в смысле положения на фронте, хотим мы этого или нет. Это горькая правда. Залужный не сделал ничего плохого своими откровенными заявлениями (насколько вообще может быть откровенен главнокомандующий армией). Он просто высказал мировой общественности и коллективному Западу горькую правду. Эта правда заключается в простом наблюдении: длительная позиционная война выгодна прежде всего России.

Если Запад продолжит свою нынешнюю неуклюжую тактику оказания военной помощи, Россия обретет смелость, а ее амбиции и аппетит к новым завоеваниям возрастут. Запад станет следующей целью России, если она победит Украину, хотя бы просто по той причине, что России нечего терять. Она обязательно нападет на другие страны, вне зависимости от того, являются они членами НАТО или нет. Желания россиян не ограничиваются Молдовой.

Желание Путина состоит в том, чтобы восстановить свое влияние в границах бывшего Восточного блока. Это надо учитывать: если Украина падет как оплот, война продолжится в Центральной Европе. НАТО в этом случае не избежит войны с Россией ни при каких обстоятельствах. Время - суровый фактор, и оно начинает работать в пользу россиян. Западная помощь Украине в сфере вооружений должна стать более быстрой и эффективной.

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