Алар Карис приветствовал решение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдовой

«Украина и Молдова являются частью демократической Европы, они хотят быть здесь, и наш долг - поощрять их и помогать им в этом», - сказал президент Эстонии Алар Карис.

По словам президента, решение Еврокомиссии его радует. «Теперь, когда дверь открыта, собственная настойчивость и решимость, а также поддержка всех государств-членов помогут этим странам вступить в ЕС. Именно воля и способность Киева и Кишинева к превращению своих стран в европейские государства с верховенством права сделали приглашение присоединиться реальным», - добавил Карис.

«Скоро исполнится 20 лет с тех пор, как самое крупное расширение привело к вступлению в Европейский союз 10 новых стран-членов, в том числе и Эстонии. Каждая из этих стран, например, Словакия, Латвия или Литва, знает, что означает завершение пути в демократическую Европу и что может быть альтернативой. Выбор - Европа или геополитическая серая зона, где никогда нельзя чувствовать себя в безопасности, где безопасность хрупка, а процветание находится под угрозой».