Алар Карис приветствовал решение Еврокомиссии начать переговоры с Украиной и Молдовой

Еврокомиссия сообщила сегодня о приглашении к официальным переговорам о вступлении в Евросоюз для Украины и Молдовы.
«Украина и Молдова являются частью демократической Европы, они хотят быть здесь, и наш долг - поощрять их и помогать им в этом», - сказал президент Эстонии Алар Карис.
По словам президента, решение Еврокомиссии его радует. «Теперь, когда дверь открыта, собственная настойчивость и решимость, а также поддержка всех государств-членов помогут этим странам вступить в ЕС. Именно воля и способность Киева и Кишинева к превращению своих стран в европейские государства с верховенством права сделали приглашение присоединиться реальным», - добавил Карис.
«Скоро исполнится 20 лет с тех пор, как самое крупное расширение привело к вступлению в Европейский союз 10 новых стран-членов, в том числе и Эстонии. Каждая из этих стран, например, Словакия, Латвия или Литва, знает, что означает завершение пути в демократическую Европу и что может быть альтернативой. Выбор - Европа или геополитическая серая зона, где никогда нельзя чувствовать себя в безопасности, где безопасность хрупка, а процветание находится под угрозой».
По мнению Кариса, Украина стала передовой линией борьбы с агрессией автократического режима. «Борясь за выживание, независимость и демократию как страна и народ, украинцы также прошли и заметный путь реформ. То же можно сказать и о Молдове, которая выбрала будущее в виде демократических ценностей, несмотря на препятствия, с помощью которых ее пытались отвести в сторону от Европы».